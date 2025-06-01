Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн ФК Баия - Сан-Паулу 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ФК БаияСан-Паулу, 11 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Фонте-Нова. Судить этот матч будет Anderson Daronco.

МСК, 11 тур, Стадион: Фонте-Нова
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
ФК Баия
Виллиан Джозе 53'
Виллиан Джозе 73'
Завершен
2 : 1
01 июня 2025
Сан-Паулу
Neves 85'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Виллиан Джозе icon
53'
Виллиан Джозе icon
73'
Neves - Сан-Паулу icon
85'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
16'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
24'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
25'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
33'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
43'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
53'
Виллиан Джозе - 1-ый Гол
57'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
64'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
73'
Виллиан Джозе - 2-ой Гол
85'
Neves - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2

Превью матча ФК Баия — Сан-Паулу

ФК Баия ФК Баия
22
Бразилия
Marcos Felipe
2
Бразилия
Жилберто
33
Бразилия
David Duarte
21
Аргентина
Santiago Ramos
46
Бразилия
Luciano
10
Бразилия
Эвертон Рибейро
19
Бразилия
Caio Alexandre
6
Бразилия
Жан Лукас
16
Бразилия
Erick Da Costa Farias
12
Бразилия
Виллиан Джозе
7
Бразилия
Ademir
Тренер
Бразилия
Рожерио Сени
Сан-Паулу Сан-Паулу
23
Бразилия
Рафаэль
6
Португалия
Седрик Соарес
5
Эквадор
Роберт Арболеда
35
Бразилия
Jose Monteiro
13
Аргентина
Enzo Diaz
18
Бразилия
Венделл
21
Парагвай
Damian Bobadilla
29
Бразилия
Pablo Maia
10
Бразилия
Luciano
48
Бразилия
Lucas dos Santos Ferreira
49
Бразилия
Ryan Francisco
Тренер
Аргентина
Луис Зубелдиа

Статистика матча

Владение мячом
ФК Баия ФК Баия
58%
Сан-Паулу Сан-Паулу
42%
Атаки
92
88
Угловые
5
3
Фолы
12
10
Удары (всего)
8
8
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
7
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Anderson Daronco (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 98 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 9 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 24% (6 из 25 матчей) Anderson Daronco назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
28 Ноября
19:00
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
28 Ноября
18:30
Таппара Таппара
Ильвес Ильвес
28 Ноября
20:30
Мец Мец
Ренн Ренн
28 Ноября
22:45
Эссят Эссят
КалПа КалПа
28 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA