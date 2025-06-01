Смотреть онлайн ФК Баия - Сан-Паулу 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ФК Баия — Сан-Паулу, 11 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Фонте-Нова. Судить этот матч будет Anderson Daronco.
Превью матча ФК Баия — Сан-Паулу
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Anderson Daronco (Бразилия).
За последние 20 матчей судья показал 98 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 9 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 24% (6 из 25 матчей) Anderson Daronco назначал пенальти