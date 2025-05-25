Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Флуминенсе - Васко да Гама 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ФлуминенсеВаско да Гама . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Флуминенсе
Завершен
2 : 1
25 мая 2025
Васко да Гама
Превью матча Флуминенсе — Васко да Гама

Команда Флуминенсе в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 октября 2025 на поле команды Васко да Гама, в том матче победу одержали хозяева.

Флуминенсе Флуминенсе
1
Бразилия
Фабио
2
Бразилия
Samuel Xavier
3
Бразилия
Тьяго Силва
22
Аргентина
Juan Pablo Freytes
6
Бразилия
Rene
35
Бразилия
Hercules Pereira Do Nascimento
8
Бразилия
Matheus Martinelli
90
Колумбия
Kevin Serna
32
Аргентина
Лусиано Акоста
17
Уругвай
Agustin Canobbio
9
Бразилия
Эверальдо
Васко да Гама Васко да Гама
1
Бразилия
Leo Jardim
96
Бразилия
Paulo Henrique
46
Колумбия
Карлос Куеста
30
Бразилия
Robert Renan Alves Barbosa
6
Бразилия
Lucas Piton Crivellaro
88
Бразилия
Cauan Barros
25
Бразилия
Hugo Moura
11
Andres Gomez
10
Бразилия
Филиппе Коутиньо
17
Португалия
Nuno Goncalo Rocha Moreira
77
Бразилия
Rayan Vitor Simplício Rocha

История последних встреч

Флуминенсе
Флуминенсе
Васко да Гама
Флуминенсе
0 побед
1 победа
0%
100%
21.10.2025
Васко да Гама
Васко да Гама
2:0
Флуминенсе
Флуминенсе
Обзор
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA