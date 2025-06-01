Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн Васко да Гама - Брагантино 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Васко да ГамаБрагантино, 11 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сао Жануарио. Судить этот матч будет Paulo Cesar Zanovelli da Silva.

МСК, 11 тур, Стадион: Сао Жануарио
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Васко да Гама
Завершен
0 : 2
01 июня 2025
Брагантино
Guilherme Lopes 2'
Isidro Pitta 34'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Guilherme Lopes icon
2'
Isidro Pitta icon
34'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Брагантино - Угловой
2'
Guilherme Lopes - 1-ый Гол забит с передачи Isidro Pitta
31'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
34'
Isidro Pitta - 2-ой Гол забит с передачи Vinicinho
Счет после первого тайма 0:2
56'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
68'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
86'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
87'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
87'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
88'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
90+5'
Угловой
Брагантино - Угловой
90+5'
Угловой
Брагантино - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Васко да Гама — Брагантино

Васко да Гама Васко да Гама
1
Бразилия
Leo Jardim
96
Бразилия
Paulo Henrique
38
Бразилия
Joao Victor da Silva Marcelino
43
Бразилия
Lucas De Freitas Molarinho Chagas
6
Бразилия
Lucas Piton Crivellaro
3
Бразилия
Че Че
8
Бразилия
Jair
77
Бразилия
Rayan Vitor Simplício Rocha
11
Бразилия
Филиппе Коутиньо
17
Португалия
Nuno Goncalo Rocha Moreira
99
Аргентина
Pablo Vegetti
Тренер
Бразилия
Фернандо Диниз
Брагантино Брагантино
1
Бразилия
Cleiton
34
Эквадор
Jose Hurtado
31
Бразилия
Guilherme Lopes
3
Бразилия
Eduardo Santos
29
Бразилия
Juninho Capixaba
7
Бразилия
Ramires
6
Бразилия
Gabriel
8
Бразилия
Саша
10
Бразилия
Jhonatan dos Santos Rosa
17
Бразилия
Vinicius Mendoca Pereira
9
Парагвай
Isidro Pitta
Тренер
Бразилия
Fernando Seabra

История последних встреч

Васко да Гама
Васко да Гама
Брагантино
Васко да Гама
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.10.2025
Брагантино
Брагантино
0:3
Васко да Гама
Васко да Гама
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Васко да Гама Васко да Гама
67%
Брагантино Брагантино
33%
Атаки
157
60
Угловые
7
3
Фолы
13
10
Удары (всего)
13
3
Удары мимо ворот
16
1
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Бразилия).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 33% (6 из 18 матчей) Paulo Cesar Zanovelli da Silva назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
30 Ноября
19:30
Пиза Пиза
Интер Милан Интер Милан
30 Ноября
17:00
Адмирал Адмирал
Динамо Минск Динамо Минск
30 Ноября
10:00
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Амур Амур
ХК Сочи ХК Сочи
30 Ноября
10:00
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
30 Ноября
17:05
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
30 Ноября
20:00
Севилья Севилья
Реал Бетис Реал Бетис
30 Ноября
18:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA