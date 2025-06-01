Смотреть онлайн Васко да Гама - Брагантино 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Васко да Гама — Брагантино, 11 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сао Жануарио. Судить этот матч будет Paulo Cesar Zanovelli da Silva.
Главным арбитром назначен Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Бразилия).
За последние 18 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 33% (6 из 18 матчей) Paulo Cesar Zanovelli da Silva назначал пенальти