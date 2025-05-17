17.05.2025
Смотреть онлайн Норт Дакота Стэйт - Nebraska Omaha 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAA Baseball: Норт Дакота Стэйт — Nebraska Omaha . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
NCAA Baseball
Отменен
- : -
17 мая 2025
Превью матча Норт Дакота Стэйт — Nebraska Omaha
История последних встреч
Норт Дакота Стэйт
Nebraska Omaha
1 победа
0 побед
100%
0%
17.05.2025
Норт Дакота Стэйт
12:2
Nebraska Omaha
