Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAA Baseball : Mississippi Valley State — Грамблинг Стэйт . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Mississippi Valley State — Грамблинг Стэйт

Команда Mississippi Valley State в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Грамблинг Стэйт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Mississippi Valley State, в том матче победу одержали гостьи.