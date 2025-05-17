Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAA Baseball : Тарлетон Стэйт — Гранд-Каньон . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Тарлетон Стэйт — Гранд-Каньон

Команда Тарлетон Стэйт в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Тарлетон Стэйт, в том матче победу одержали хозяева.