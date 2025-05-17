17.05.2025
Смотреть онлайн Техас Тек - Бригам Янг Юниверсити 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAA Baseball: Техас Тек — Бригам Янг Юниверсити . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
NCAA Baseball
Завершен
5 : 6
17 мая 2025
Превью матча Техас Тек — Бригам Янг Юниверсити
История последних встреч
Техас Тек
Бригам Янг Юниверсити
1 победа
0 побед
100%
0%
17.05.2025
Техас Тек
7:4
Бригам Янг Юниверсити
