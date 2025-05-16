Смотреть онлайн Университет Алабамы Бирмингем - Флорида Атлантик 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Колледж Бейсбол: Университет Алабамы Бирмингем — Флорида Атлантик . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .