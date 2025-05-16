Фрибет 15000₽
16.05.2025

Смотреть онлайн Creighton - Джорджтаун 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАNCAA Baseball: CreightonДжорджтаун . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
NCAA Baseball
Creighton
Завершен
5 : 3
16 мая 2025
Джорджтаун
Превью матча Creighton — Джорджтаун

Команда Creighton в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Джорджтаун, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Creighton
Creighton
Джорджтаун
Creighton
2 побед
0 побед
100%
0%
17.05.2025
Джорджтаун
Джорджтаун
1:12
Creighton
Creighton
Обзор
16.05.2025
Creighton
Creighton
8:6
Джорджтаун
Джорджтаун
Обзор
Комментарии к матчу
