16.05.2025
Джексон Стэйт - Саутерн 16.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAA Baseball: Джексон Стэйт — Саутерн . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
NCAA Baseball
Завершен
8 : 7
16 мая 2025
Превью матча Джексон Стэйт — Саутерн
История последних встреч
Джексон Стэйт
Саутерн
1 победа
0 побед
100%
0%
Джексон Стэйт
8:0
Саутерн
