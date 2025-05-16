Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Колледж Бейсбол : Чарлстонский колледж — Хофстра . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Чарлстонский колледж — Хофстра

Команда Чарлстонский колледж в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Чарлстонский колледж, в том матче победу одержали гостьи.