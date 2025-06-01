Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Темуко - Кобрелоа 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: ТемукоКобрелоа, 12 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Герман Бекер.

МСК, 12 тур, Стадион: Эстадио Герман Бекер
Чили - Примера B
Темуко
18'
29'
Завершен
2 : 0
01 июня 2025
Кобрелоа
Смотреть онлайн
Темуко icon
18'
Темуко icon
29'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
18'
Темуко - 1-ый Гол
21'
Угловой
Темуко - Угловой
29'
Угловой
Темуко - Угловой
29'
Темуко - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
52'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
62'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
69'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
72'
Угловой
Темуко - Угловой
75'
Кобрелоа - Незабитый пенальти
90+3'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
90+5'
Угловой
Темуко - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Темуко — Кобрелоа

История последних встреч

Темуко
Темуко
Кобрелоа
Темуко
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.10.2025
Кобрелоа
Кобрелоа
2:1
Темуко
Темуко
Обзор

Статистика матча

Атаки
112
128
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
11
14
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
