01.06.2025
Смотреть онлайн Темуко - Кобрелоа 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B: Темуко — Кобрелоа, 12 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Герман Бекер.
МСК, 12 тур, Стадион: Эстадио Герман Бекер
Чили - Примера B
Текстовая трансляция
16'
Кобрелоа - Угловой
18'
Темуко - 1-ый Гол
21'
Темуко - Угловой
29'
Темуко - Угловой
29'
Темуко - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
52'
Кобрелоа - Угловой
62'
Кобрелоа - Угловой
69'
Кобрелоа - Угловой
72'
Темуко - Угловой
75'
Кобрелоа - Незабитый пенальти
90+3'
Кобрелоа - Угловой
90+5'
Темуко - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Темуко — Кобрелоа
История последних встреч
Темуко
Кобрелоа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.10.2025
Кобрелоа
2:1
Темуко
Статистика матча
Атаки
112
128
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
11
14
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу