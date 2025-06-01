Смотреть онлайн Темуко - Кобрелоа 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B: Темуко — Кобрелоа, 12 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Герман Бекер.