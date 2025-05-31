Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Арика - Депортес Копьяпо 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: АрикаДепортес Копьяпо, 12 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Карлос Диттборн.

МСК, 12 тур, Стадион: Стадион Карлос Диттборн
Чили - Примера B
Арика
Завершен
0 : 1
31 мая 2025
Депортес Копьяпо
72'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Депортес Копьяпо icon
72'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
38'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
40'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
41'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
72'
Депортес Копьяпо - 1-ый Гол
77'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
77'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Арика — Депортес Копьяпо

История последних встреч

Арика
Арика
Депортес Копьяпо
Арика
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.10.2025
Депортес Копьяпо
Депортес Копьяпо
3:1
Арика
Арика
Обзор

Статистика матча

Атаки
169
139
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
2
4
