Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B: Арика — Депортес Копьяпо, 12 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Карлос Диттборн.
МСК, 12 тур, Стадион: Стадион Карлос Диттборн
Чили - Примера B
Завершен
0 : 1
31 мая 2025
Депортес Копьяпо
72'
Текстовая трансляция
38'
Депортес Копьяпо - Угловой
40'
Депортес Копьяпо - Угловой
41'
Депортес Копьяпо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
72'
Депортес Копьяпо - 1-ый Гол
77'
Депортес Копьяпо - Угловой
77'
Депортес Копьяпо - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Арика — Депортес Копьяпо
История последних встреч
Арика
Депортес Копьяпо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.10.2025
Депортес Копьяпо
3:1
Арика
Статистика матча
Атаки
169
139
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
2
4
