19.05.2025
Смотреть онлайн Колорадо Рэпидз II - Реал Монархс 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Колорадо Рэпидз II — Реал Монархс, 1 тур . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дик'с Спортинг Гудс Парк.
МСК, 1 тур, Стадион: Дик'с Спортинг Гудс Парк
USA MLS Next Pro League
Колорадо Рэпидз II
8'
90+6'
Завершен
2 : 1
19 мая 2025
Реал Монархс
45'
Реал Монархс
45'
Счет после первого тайма 1:1
Колорадо Рэпидз II
90+6'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
8'
Колорадо Рэпидз II - 1-ый Гол
16'
Реал Монархс - Угловой
27'
Реал Монархс - Угловой
37'
Колорадо Рэпидз II - Угловой
45'
Реал Монархс - 2-ой Гол
49'
Колорадо Рэпидз II - Угловой
88'
Реал Монархс - Угловой
90+6'
Колорадо Рэпидз II - 3-ий Гол
Превью матча Колорадо Рэпидз II — Реал Монархс
Статистика матча
Владение мячом
70%
Атаки
40
81
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
0
6
Удары в створ ворот
8
9
