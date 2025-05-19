19.05.2025
Смотреть онлайн Норт Техас - Хьюстон Динамо II 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Норт Техас — Хьюстон Динамо II, 1 тур . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Globe Life Park.
МСК, 1 тур, Стадион: Globe Life Park
USA MLS Next Pro League
Норт Техас
65'
87'
Завершен
2 : 1
19 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 5,2
Норт Техас
65'
Норт Техас
87'
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,2
Текстовая трансляция
4'
Норт Техас - Угловой
30'
Хьюстон Динамо II - Угловой
35'
Хьюстон Динамо II - Угловой
43'
Норт Техас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,2
57'
Норт Техас - Угловой
65'
Норт Техас - 1-ый Гол
68'
Норт Техас - Угловой
74'
Хьюстон Динамо II - 2-ой Гол
82'
Норт Техас - Угловой
83'
Норт Техас - Угловой
87'
Норт Техас - 3-ий Гол
90+8'
Норт Техас - Угловой
90+8'
Норт Техас - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,2
Превью матча Норт Техас — Хьюстон Динамо II
История последних встреч
Норт Техас
Хьюстон Динамо II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.07.2025
Хьюстон Динамо II
3:0
Норт Техас
Статистика матча
Владение мячом
56%
Атаки
50
44
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
11
4
