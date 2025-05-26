26.05.2025
Смотреть онлайн Колорадо Рэпидз II - The Town 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Колорадо Рэпидз II — The Town, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дик'с Спортинг Гудс Парк.
МСК, 1 тур, Стадион: Дик'с Спортинг Гудс Парк
USA MLS Next Pro League
Завершен
0 : 3
26 мая 2025
The Town
38'
69'
77'
Текстовая трансляция
12'
Колорадо Рэпидз II - Угловой
38'
The Town - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
58'
Колорадо Рэпидз II - Угловой
69'
The Town - 2-ой Гол
75'
The Town - Угловой
77'
The Town - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча Колорадо Рэпидз II — The Town
История последних встреч
Колорадо Рэпидз II
The Town
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
27.10.2025
The Town
2:2
Колорадо Рэпидз II
Статистика матча
Владение мячом
52%
Атаки
94
64
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
4
6
