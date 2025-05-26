26.05.2025
Смотреть онлайн Такома Дефианс - Норт Техас 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Такома Дефианс — Норт Техас, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Starfire Sports Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Starfire Sports Stadium
USA MLS Next Pro League
Такома Дефианс
25'
79'
Завершен
2 : 3
26 мая 2025
Норт Техас
19'
74'
77'
Норт Техас
19'
Такома Дефианс
25'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
Норт Техас
74'
Норт Техас
77'
Такома Дефианс
79'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,2
Текстовая трансляция
4'
Такома Дефианс - Угловой
10'
Такома Дефианс - Угловой
11'
Такома Дефианс - Угловой
12'
Такома Дефианс - Угловой
19'
Норт Техас - 1-ый Гол
10'
Такома Дефианс - Угловой
25'
Такома Дефианс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
50'
Норт Техас - Угловой
74'
Норт Техас - 3-ий Гол
77'
Норт Техас - 4-ый Гол
79'
Такома Дефианс - Угловой
79'
Такома Дефианс - 5-ый Гол
90+2'
Такома Дефианс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,2
Превью матча Такома Дефианс — Норт Техас
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
63
47
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
5
9
Игры 1 тур
09.11.2025
6:4
05.10.2025
2:4
05.10.2025
3:1
05.10.2025
4:1
05.10.2025
5:1
05.10.2025
2:1
05.10.2025
1:2
05.10.2025
0:2
05.10.2025
1:1
05.10.2025
4:3
05.10.2025
3:3
05.10.2025
3:0
05.10.2025
2:5
05.10.2025
2:1
05.10.2025
1:4
02.10.2025
2:1
02.10.2025
2:1
29.09.2025
4:1
29.09.2025
0:1
29.09.2025
-:-
29.09.2025
0:1
29.09.2025
0:0
28.09.2025
2:5
28.09.2025
2:4
28.09.2025
3:3
27.09.2025
1:2
27.09.2025
1:2
27.09.2025
1:2
26.09.2025
0:1
26.09.2025
4:3
22.09.2025
1:4
22.09.2025
0:4
22.09.2025
3:1
22.09.2025
0:1
22.09.2025
3:1
22.09.2025
1:1
21.09.2025
0:1
20.09.2025
1:3
20.09.2025
1:2
20.09.2025
2:2
20.09.2025
0:0
19.09.2025
1:3
14.09.2025
1:3
14.09.2025
2:3
14.09.2025
4:2
13.09.2025
3:1
13.09.2025
1:2
13.09.2025
1:1
12.09.2025
2:1
10.09.2025
2:1
09.09.2025
1:0
07.09.2025
1:1
07.09.2025
6:5
06.09.2025
2:1
05.09.2025
1:0
05.09.2025
1:3
01.09.2025
0:1
01.09.2025
3:0
01.09.2025
6:5
01.09.2025
1:0
01.09.2025
1:2
01.09.2025
4:1
01.09.2025
7:4
01.09.2025
1:0
31.08.2025
3:0
31.08.2025
2:0
25.08.2025
2:1
25.08.2025
3:2
25.08.2025
0:4
25.08.2025
3:0
25.08.2025
1:0
24.08.2025
1:3
24.08.2025
2:3
24.08.2025
2:1
24.08.2025
1:0
23.08.2025
2:1
23.08.2025
0:1
23.08.2025
3:1
23.08.2025
6:0
21.08.2025
1:0
21.08.2025
2:2
18.08.2025
0:1
17.08.2025
2:1
17.08.2025
1:3
17.08.2025
1:3
17.08.2025
0:1
16.08.2025
4:1
16.08.2025
1:0
Комментарии к матчу