26.05.2025

Смотреть онлайн Такома Дефианс - Норт Техас 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Такома ДефиансНорт Техас, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Starfire Sports Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Starfire Sports Stadium
USA MLS Next Pro League
Такома Дефианс
25'
79'
Завершен
2 : 3
26 мая 2025
Норт Техас
19'
74'
77'
Норт Техас icon
19'
Такома Дефианс icon
25'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
Норт Техас icon
74'
Норт Техас icon
77'
Такома Дефианс icon
79'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Такома Дефианс - Угловой
10'
Угловой
Такома Дефианс - Угловой
11'
Угловой
Такома Дефианс - Угловой
12'
Угловой
Такома Дефианс - Угловой
19'
Норт Техас - 1-ый Гол
10'
Угловой
Такома Дефианс - Угловой
25'
Такома Дефианс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
50'
Угловой
Норт Техас - Угловой
74'
Норт Техас - 3-ий Гол
77'
Норт Техас - 4-ый Гол
79'
Угловой
Такома Дефианс - Угловой
79'
Такома Дефианс - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Такома Дефианс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,2

Превью матча Такома Дефианс — Норт Техас

Статистика матча

Владение мячом
Такома Дефианс Такома Дефианс
53%
Норт Техас Норт Техас
47%
Атаки
63
47
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
5
9
Игры 1 тур
09.11.2025
Ред Буллс II
6:4
Колорадо Рэпидз II
Завершен
05.10.2025
Los Angeles FC II
2:4
Норт Техас
Завершен
05.10.2025
Миннесота Юнайтед II
3:1
Спортинг Канзас Сити II
Завершен
05.10.2025
Реал Монархс
4:1
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
05.10.2025
Такома Дефианс
5:1
Хьюстон Динамо II
Завершен
05.10.2025
Портленд Тимберс II
2:1
Сент-Луис Сити II
Завершен
05.10.2025
The Town
1:2
Остин II
Завершен
05.10.2025
Ventura County FC
0:2
Колорадо Рэпидз II
Завершен
05.10.2025
Чаттануга
1:1
Атланта Юнайтед II
Завершен
05.10.2025
Филадельфия Юнион II
4:3
Нью-Йорк Сити II
Завершен
05.10.2025
Коламбус Крю II
3:3
Чикаго Файр II
Завершен
05.10.2025
Huntsville City
3:0
Carolina Core FC
Завершен
05.10.2025
Интер Майами II
2:5
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
05.10.2025
Ред Буллс II
2:1
Торонто II
Завершен
05.10.2025
Орландо Сити 2
1:4
Цинциннати II
Завершен
02.10.2025
The Town
2:1
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
02.10.2025
Цинциннати II
2:1
Ред Буллс II
Завершен
29.09.2025
Huntsville City
4:1
Интер Майами II
Завершен
29.09.2025
Нью-Йорк Сити II
0:1
Чаттануга
Завершен
29.09.2025
Цинциннати II
-:-
Ред Буллс II
Отложен
29.09.2025
The Town
0:1
Такома Дефианс
Завершен
29.09.2025
Сент-Луис Сити II
0:0
Los Angeles FC II
Отменен
28.09.2025
Чикаго Файр II
2:5
Атланта Юнайтед II
Завершен
28.09.2025
Норт Техас
2:4
Реал Монархс
Завершен
28.09.2025
Carolina Core FC
3:3
Орландо Сити 2
Завершен
27.09.2025
Колорадо Рэпидз II
1:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
27.09.2025
Остин II
1:2
Портленд Тимберс II
Завершен
27.09.2025
Торонто II
1:2
Филадельфия Юнион II
Завершен
26.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
0:1
Краун Легаси
Завершен
26.09.2025
Цинциннати II
4:3
Коламбус Крю II
Завершен
22.09.2025
Такома Дефианс
1:4
Колорадо Рэпидз II
Завершен
22.09.2025
Ventura County FC
0:4
The Town
Завершен
22.09.2025
Хьюстон Динамо II
3:1
Портленд Тимберс II
Завершен
22.09.2025
Орландо Сити 2
0:1
Huntsville City
Завершен
22.09.2025
Цинциннати II
3:1
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
22.09.2025
Ред Буллс II
1:1
Интер Майами II
Завершен
21.09.2025
Краун Легаси
0:1
Атланта Юнайтед II
Завершен
20.09.2025
Los Angeles FC II
1:3
Реал Монархс
Завершен
20.09.2025
Остин II
1:2
Сент-Луис Сити II
Завершен
20.09.2025
Спортинг Канзас Сити II
2:2
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
20.09.2025
Торонто II
0:0
Коламбус Крю II
Завершен
19.09.2025
Нью-Йорк Сити II
1:3
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
14.09.2025
Коламбус Крю II
1:3
Филадельфия Юнион II
Завершен
14.09.2025
Huntsville City
2:3
Ред Буллс II
Завершен
14.09.2025
Carolina Core FC
4:2
Атланта Юнайтед II
Завершен
13.09.2025
Ванкувер Уайткэпс II
3:1
The Town
Завершен
13.09.2025
Такома Дефианс
1:2
Остин II
Завершен
13.09.2025
Сент-Луис Сити II
1:1
Миннесота Юнайтед II
Завершен
12.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
2:1
Торонто II
Завершен
10.09.2025
Чикаго Файр II
2:1
Цинциннати II
Завершен
09.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
1:0
Huntsville City
Завершен
07.09.2025
Норт Техас
1:1
Ventura County FC
Завершен
07.09.2025
The Town
6:5
Портленд Тимберс II
Завершен
06.09.2025
Спортинг Канзас Сити II
2:1
Реал Монархс
Завершен
05.09.2025
Миннесота Юнайтед II
1:0
Остин II
Завершен
05.09.2025
Такома Дефианс
1:3
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
01.09.2025
Ventura County FC
0:1
Норт Техас
Завершен
01.09.2025
Реал Монархс
3:0
Такома Дефианс
Завершен
01.09.2025
Хьюстон Динамо II
6:5
Сент-Луис Сити II
Завершен
01.09.2025
Миннесота Юнайтед II
1:0
The Town
Завершен
01.09.2025
Цинциннати II
1:2
Филадельфия Юнион II
Завершен
01.09.2025
Ванкувер Уайткэпс II
4:1
Портленд Тимберс II
Завершен
01.09.2025
Ред Буллс II
7:4
Коламбус Крю II
Завершен
01.09.2025
Орландо Сити 2
1:0
Краун Легаси
Завершен
31.08.2025
Торонто II
3:0
Нью-Йорк Сити II
Завершен
31.08.2025
Атланта Юнайтед II
2:0
Huntsville City
Завершен
25.08.2025
Портленд Тимберс II
2:1
Такома Дефианс
Завершен
25.08.2025
Реал Монархс
3:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
25.08.2025
Норт Техас
0:4
Los Angeles FC II
Завершен
25.08.2025
Сент-Луис Сити II
3:0
Спортинг Канзас Сити II
Завершен
25.08.2025
Ред Буллс II
1:0
Чикаго Файр II
Завершен
24.08.2025
Филадельфия Юнион II
1:3
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
24.08.2025
Цинциннати II
2:3
Carolina Core FC
Завершен
24.08.2025
Орландо Сити 2
2:1
Атланта Юнайтед II
Завершен
24.08.2025
Чаттануга
1:0
Huntsville City
Завершен
23.08.2025
Остин II
2:1
Ventura County FC
Завершен
23.08.2025
Хьюстон Динамо II
0:1
The Town
Завершен
23.08.2025
Нью-Йорк Сити II
3:1
Коламбус Крю II
Завершен
23.08.2025
Краун Легаси
6:0
Интер Майами II
Завершен
21.08.2025
Колорадо Рэпидз II
1:0
Портленд Тимберс II
Завершен
21.08.2025
Филадельфия Юнион II
2:2
Торонто II
Завершен
18.08.2025
Реал Монархс
0:1
Los Angeles FC II
Завершен
17.08.2025
Коламбус Крю II
2:1
Орландо Сити 2
Завершен
17.08.2025
Спортинг Канзас Сити II
1:3
Хьюстон Динамо II
Завершен
17.08.2025
Норт Техас
1:3
Сент-Луис Сити II
Завершен
17.08.2025
Carolina Core FC
0:1
Чаттануга
Завершен
16.08.2025
Колорадо Рэпидз II
4:1
Остин II
Завершен
16.08.2025
Торонто II
1:0
Цинциннати II
Завершен
