29.05.2025
Смотреть онлайн Миннесота Юнайтед II - Ванкувер Уайткэпс II 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Миннесота Юнайтед II — Ванкувер Уайткэпс II, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе National Sports Center.
МСК, 1 тур, Стадион: National Sports Center
USA MLS Next Pro League
Миннесота Юнайтед II
72'
78'
Завершен
2 : 3
29 мая 2025
Ванкувер Уайткэпс II
17'
62'
89'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
13'
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
17'
Ванкувер Уайткэпс II - 1-ый Гол
21'
Minnesota United FC II - Угловой
23'
Minnesota United FC II - Угловой
27'
Minnesota United FC II - Угловой
28'
Minnesota United FC II - Угловой
37'
Minnesota United FC II - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Minnesota United FC II - Угловой
62'
Ванкувер Уайткэпс II - 2-ой Гол
67'
Minnesota United FC II - Угловой
70'
Minnesota United FC II - Угловой
72'
Minnesota United FC II - 3-ий Гол
78'
Minnesota United FC II - 4-ый Гол
89'
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
89'
Ванкувер Уайткэпс II - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3
Превью матча Миннесота Юнайтед II — Ванкувер Уайткэпс II
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
86
64
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
7
8
