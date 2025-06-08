08.06.2025
Смотреть онлайн Хьюстон Динамо II - Спортинг Канзас Сити II 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Хьюстон Динамо II — Спортинг Канзас Сити II, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум.
МСК, 1 тур, Стадион: Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
USA MLS Next Pro League
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Хьюстон Динамо II - Угловой
6'
Спортинг Канзас Сити II - Угловой
8'
Хьюстон Динамо II - Угловой
9'
Хьюстон Динамо II - Угловой
10'
Спортинг Канзас Сити II - Угловой
13'
Спортинг Канзас Сити II - Угловой
37'
Хьюстон Динамо II - Угловой
40'
Спортинг Канзас Сити II - 1-ый Гол
45+3'
Хьюстон Динамо II - Угловой
45+4'
Хьюстон Динамо II - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Хьюстон Динамо II - Угловой
52'
Хьюстон Динамо II - 2-ой Гол
55'
Хьюстон Динамо II - Угловой
62'
Хьюстон Динамо II - Угловой
66'
Хьюстон Динамо II - Угловой
68'
Хьюстон Динамо II - Угловой
68'
Хьюстон Динамо II - Угловой
81'
Хьюстон Динамо II - Угловой
87'
Спортинг Канзас Сити II - Угловой
89'
Хьюстон Динамо II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
1-ый
Спортинг Канзас Сити II - Пенальти
1-ый
Хьюстон Динамо II - Пенальти
2-ой
Хьюстон Динамо II - Пенальти
3-ий
Спортинг Канзас Сити II - Пенальти
3-ий
Хьюстон Динамо II - Пенальти
4-ый
Спортинг Канзас Сити II - Пенальти
4-ый
Хьюстон Динамо II - Пенальти
5-ый
Спортинг Канзас Сити II - Пенальти
5-ый
Хьюстон Динамо II - Пенальти
Превью матча Хьюстон Динамо II — Спортинг Канзас Сити II
История последних встреч
Хьюстон Динамо II
Спортинг Канзас Сити II
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.08.2025
Спортинг Канзас Сити II
1:3
Хьюстон Динамо II
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
61
21
Угловые
14
4
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
11
5
