22.06.2025
Смотреть онлайн Ванкувер Уайткэпс II - Норт Техас 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Ванкувер Уайткэпс II — Норт Техас, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Swanguard Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Swanguard Stadium
USA MLS Next Pro League
Ванкувер Уайткэпс II
10'
50'
68'
76'
Завершен
4 : 3
22 июня 2025
Норт Техас
8'
32'
70'
Норт Техас
8'
Норт Техас
32'
Счет после первого тайма 1:2
Норт Техас
70'
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
8'
Норт Техас - 1-ый Гол
10'
Ванкувер Уайткэпс II - 2-ой Гол
20'
Норт Техас - Угловой
29'
Норт Техас - Угловой
32'
Норт Техас - 3-ий Гол
45+3'
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
50'
Ванкувер Уайткэпс II - 4-ый Гол
55'
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
59'
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
62'
Норт Техас - Угловой
62'
Норт Техас - Угловой
65'
Норт Техас - Угловой
68'
Ванкувер Уайткэпс II - 5-ый Гол
70'
Норт Техас - 6-ый Гол
76'
Ванкувер Уайткэпс II - 7-ый Гол
85'
Норт Техас - Угловой
86'
Норт Техас - Угловой
90+5'
Норт Техас - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3
Превью матча Ванкувер Уайткэпс II — Норт Техас
Статистика матча
Владение мячом
63%
Атаки
56
69
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
15
11
Игры 1 тур
09.11.2025
6:4
05.10.2025
2:4
05.10.2025
3:1
05.10.2025
4:1
05.10.2025
5:1
05.10.2025
2:1
05.10.2025
1:2
05.10.2025
0:2
05.10.2025
1:1
05.10.2025
4:3
05.10.2025
3:3
05.10.2025
3:0
05.10.2025
2:5
05.10.2025
2:1
05.10.2025
1:4
02.10.2025
2:1
02.10.2025
2:1
29.09.2025
4:1
29.09.2025
0:1
29.09.2025
-:-
29.09.2025
0:1
29.09.2025
0:0
28.09.2025
2:5
28.09.2025
2:4
28.09.2025
3:3
27.09.2025
1:2
27.09.2025
1:2
27.09.2025
1:2
26.09.2025
0:1
26.09.2025
4:3
22.09.2025
1:4
22.09.2025
0:4
22.09.2025
3:1
22.09.2025
0:1
22.09.2025
3:1
22.09.2025
1:1
21.09.2025
0:1
20.09.2025
1:3
20.09.2025
1:2
20.09.2025
2:2
20.09.2025
0:0
19.09.2025
1:3
14.09.2025
1:3
14.09.2025
2:3
14.09.2025
4:2
13.09.2025
3:1
13.09.2025
1:2
13.09.2025
1:1
12.09.2025
2:1
10.09.2025
2:1
09.09.2025
1:0
07.09.2025
1:1
07.09.2025
6:5
06.09.2025
2:1
05.09.2025
1:0
05.09.2025
1:3
01.09.2025
0:1
01.09.2025
3:0
01.09.2025
6:5
01.09.2025
1:0
01.09.2025
1:2
01.09.2025
4:1
01.09.2025
7:4
01.09.2025
1:0
31.08.2025
3:0
31.08.2025
2:0
25.08.2025
2:1
25.08.2025
3:2
25.08.2025
0:4
25.08.2025
3:0
25.08.2025
1:0
24.08.2025
1:3
24.08.2025
2:3
24.08.2025
2:1
24.08.2025
1:0
23.08.2025
2:1
23.08.2025
0:1
23.08.2025
3:1
23.08.2025
6:0
21.08.2025
1:0
21.08.2025
2:2
18.08.2025
0:1
17.08.2025
2:1
17.08.2025
1:3
17.08.2025
1:3
17.08.2025
0:1
16.08.2025
4:1
16.08.2025
1:0
Комментарии к матчу