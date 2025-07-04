Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Такома Дефианс - The Town 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Такома ДефиансThe Town, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Starfire Sports Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Starfire Sports Stadium
USA MLS Next Pro League
Такома Дефианс
6'
44'
58'
90+6'
Завершен
9 : 7
04 июля 2025
The Town
27'
53'
85'
90+1'
Такома Дефианс icon
6'
The Town icon
27'
Такома Дефианс icon
44'
Счет после первого тайма 2:1
The Town icon
53'
Такома Дефианс icon
58'
The Town icon
85'
The Town icon
90+1'
Такома Дефианс icon
90+6'
Матч закончился со счётом 4:4
Такома Дефианс
Пенальти
The Town icon
Пенальти
Такома Дефианс
Пенальти
The Town icon
Пенальти
Такома Дефианс
Пенальти
Такома Дефианс
Пенальти
The Town icon
Пенальти
Такома Дефианс
Пенальти
Текстовая трансляция
6'
Такома Дефианс - 1-ый Гол
27'
The Town - 2-ой Гол
44'
Такома Дефианс - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
53'
Угловой
The Town - Угловой
53'
The Town - 4-ый Гол
58'
Угловой
The Town - Угловой
58'
Такома Дефианс - 5-ый Гол
67'
Угловой
Такома Дефианс - Угловой
72'
Такома Дефианс - Незабитый пенальти
85'
Угловой
The Town - Угловой
85'
The Town - 6-ый Гол
87'
Угловой
Такома Дефианс - Угловой
88'
Угловой
Такома Дефианс - Угловой
89'
Угловой
Такома Дефианс - Угловой
90+1'
The Town - 7-ый Гол
90+6'
Такома Дефианс - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:4
1-ый
Такома Дефианс - Пенальти
1-ый
The Town - Пенальти
2-ой
Такома Дефианс - Пенальти
2-ой
The Town - Пенальти
3-ий
Такома Дефианс - Пенальти
4-ый
Такома Дефианс - Пенальти
4-ый
The Town - Пенальти
5-ый
Такома Дефианс - Пенальти

Превью матча Такома Дефианс — The Town

История последних встреч

Такома Дефианс
Такома Дефианс
The Town
Такома Дефианс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.09.2025
The Town
The Town
0:1
Такома Дефианс
Такома Дефианс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Такома Дефианс Такома Дефианс
51%
The Town The Town
49%
Атаки
57
56
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
15
11
Комментарии к матчу
