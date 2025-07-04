04.07.2025
Смотреть онлайн Такома Дефианс - The Town 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Такома Дефианс — The Town, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Starfire Sports Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Starfire Sports Stadium
USA MLS Next Pro League
Такома Дефианс
6'
44'
58'
90+6'
Завершен
9 : 7
04 июля 2025
The Town
27'
53'
85'
90+1'
The Town
27'
Такома Дефианс
44'
Счет после первого тайма 2:1
The Town
53'
Такома Дефианс
58'
The Town
85'
The Town
90+1'
Такома Дефианс
90+6'
Матч закончился со счётом 4:4
Текстовая трансляция
6'
Такома Дефианс - 1-ый Гол
27'
The Town - 2-ой Гол
44'
Такома Дефианс - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
53'
The Town - Угловой
53'
The Town - 4-ый Гол
58'
The Town - Угловой
58'
Такома Дефианс - 5-ый Гол
67'
Такома Дефианс - Угловой
72'
Такома Дефианс - Незабитый пенальти
85'
The Town - Угловой
85'
The Town - 6-ый Гол
87'
Такома Дефианс - Угловой
88'
Такома Дефианс - Угловой
89'
Такома Дефианс - Угловой
90+1'
The Town - 7-ый Гол
90+6'
Такома Дефианс - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:4
1-ый
Такома Дефианс - Пенальти
1-ый
The Town - Пенальти
2-ой
Такома Дефианс - Пенальти
2-ой
The Town - Пенальти
3-ий
Такома Дефианс - Пенальти
4-ый
Такома Дефианс - Пенальти
4-ый
The Town - Пенальти
5-ый
Такома Дефианс - Пенальти
Превью матча Такома Дефианс — The Town
История последних встреч
Такома Дефианс
The Town
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.09.2025
The Town
0:1
Такома Дефианс
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
57
56
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
15
11
