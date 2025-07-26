26.07.2025
Смотреть онлайн Huntsville City - Орландо Сити 2 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Huntsville City — Орландо Сити 2, 1 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Joe W. Davis Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Joe W. Davis Stadium
USA MLS Next Pro League
Huntsville City
31'
43'
62'
77'
Завершен
4 : 0
26 июля 2025
Huntsville City
31'
Huntsville City
43'
Счет после первого тайма 2:0
Huntsville City
62'
Huntsville City
77'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
19'
Huntsville City - Угловой
21'
Orlando City SC II - Угловой
27'
Huntsville City - Угловой
31'
Huntsville City - 1-ый Гол
43'
Huntsville City - 2-ой Гол
45+1'
Huntsville City - Угловой
45+2'
Huntsville City - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Orlando City SC II - Угловой
52'
Huntsville City - Угловой
54'
Orlando City SC II - Угловой
57'
Huntsville City - Угловой
61'
Huntsville City - Угловой
62'
Huntsville City - 3-ий Гол
64'
Orlando City SC II - Угловой
72'
Orlando City SC II - Угловой
77'
Huntsville City - 4-ый Гол
82'
Orlando City SC II - Угловой
90+1'
Huntsville City - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0
Превью матча Huntsville City — Орландо Сити 2
История последних встреч
Huntsville City
Орландо Сити 2
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.09.2025
Орландо Сити 2
0:1
Huntsville City
Статистика матча
Владение мячом
60%
40%
Атаки
91
45
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
11
4
