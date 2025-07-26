Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Huntsville City - Орландо Сити 2 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Huntsville CityОрландо Сити 2, 1 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Joe W. Davis Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Joe W. Davis Stadium
USA MLS Next Pro League
Huntsville City
31'
43'
62'
77'
Завершен
4 : 0
26 июля 2025
Орландо Сити 2
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Huntsville City icon
31'
Huntsville City icon
43'
Счет после первого тайма 2:0
Huntsville City icon
62'
Huntsville City icon
77'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Huntsville City - Угловой
21'
Угловой
Orlando City SC II - Угловой
27'
Угловой
Huntsville City - Угловой
31'
Huntsville City - 1-ый Гол
43'
Huntsville City - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Huntsville City - Угловой
45+2'
Угловой
Huntsville City - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Orlando City SC II - Угловой
52'
Угловой
Huntsville City - Угловой
54'
Угловой
Orlando City SC II - Угловой
57'
Угловой
Huntsville City - Угловой
61'
Угловой
Huntsville City - Угловой
62'
Huntsville City - 3-ий Гол
64'
Угловой
Orlando City SC II - Угловой
72'
Угловой
Orlando City SC II - Угловой
77'
Huntsville City - 4-ый Гол
82'
Угловой
Orlando City SC II - Угловой
90+1'
Угловой
Huntsville City - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Huntsville City — Орландо Сити 2

История последних встреч

Huntsville City
Huntsville City
Орландо Сити 2
Huntsville City
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.09.2025
Орландо Сити 2
Орландо Сити 2
0:1
Huntsville City
Huntsville City
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Huntsville City Huntsville City
60%
Орландо Сити 2 Орландо Сити 2
40%
Атаки
91
45
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
11
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
Амур Амур
24 Января
14:30
Торпедо Торпедо
СКА СКА
24 Января
17:00
Трактор Трактор
Адмирал Адмирал
24 Января
14:00
Нефтехимик Нефтехимик
Барыс Барыс
24 Января
17:00
AK Барс AK Барс
Сибирь Сибирь
24 Января
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
24 Января
17:10
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
24 Января
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Мадрид Реал Мадрид
24 Января
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Челны Челны
24 Января
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулвергемптон Вулвергемптон
24 Января
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA