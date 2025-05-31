Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Торонто II - Краун Легаси 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Торонто IIКраун Легаси, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе БМО Филд.

МСК, 1 тур, Стадион: БМО Филд
USA MLS Next Pro League
Торонто II
58'
Завершен
1 : 0
31 мая 2025
Краун Легаси
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Торонто II icon
58'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Краун Легаси - Угловой
11'
Угловой
Торонто II - Угловой
16'
Угловой
Краун Легаси - Угловой
19'
Угловой
Торонто II - Угловой
21'
Угловой
Торонто II - Угловой
25'
Угловой
Краун Легаси - Угловой
34'
Угловой
Краун Легаси - Угловой
44'
Угловой
Краун Легаси - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
Краун Легаси - Угловой
54'
Угловой
Краун Легаси - Угловой
58'
Торонто II - 1-ый Гол
82'
Угловой
Краун Легаси - Угловой
83'
Угловой
Торонто II - Угловой
84'
Угловой
Торонто II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Торонто II — Краун Легаси

Статистика матча

Владение мячом
Торонто II Торонто II
38%
Краун Легаси Краун Легаси
62%
Атаки
58
90
Угловые
6
8
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
7
3
Игры 1 тур
09.11.2025
Ред Буллс II
6:4
Колорадо Рэпидз II
Завершен
05.10.2025
Los Angeles FC II
2:4
Норт Техас
Завершен
05.10.2025
Миннесота Юнайтед II
3:1
Спортинг Канзас Сити II
Завершен
05.10.2025
Реал Монархс
4:1
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
05.10.2025
Такома Дефианс
5:1
Хьюстон Динамо II
Завершен
05.10.2025
Портленд Тимберс II
2:1
Сент-Луис Сити II
Завершен
05.10.2025
The Town
1:2
Остин II
Завершен
05.10.2025
Ventura County FC
0:2
Колорадо Рэпидз II
Завершен
05.10.2025
Чаттануга
1:1
Атланта Юнайтед II
Завершен
05.10.2025
Филадельфия Юнион II
4:3
Нью-Йорк Сити II
Завершен
05.10.2025
Коламбус Крю II
3:3
Чикаго Файр II
Завершен
05.10.2025
Huntsville City
3:0
Carolina Core FC
Завершен
05.10.2025
Интер Майами II
2:5
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
05.10.2025
Ред Буллс II
2:1
Торонто II
Завершен
05.10.2025
Орландо Сити 2
1:4
Цинциннати II
Завершен
02.10.2025
The Town
2:1
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
02.10.2025
Цинциннати II
2:1
Ред Буллс II
Завершен
29.09.2025
Huntsville City
4:1
Интер Майами II
Завершен
29.09.2025
Нью-Йорк Сити II
0:1
Чаттануга
Завершен
29.09.2025
Цинциннати II
-:-
Ред Буллс II
Отложен
29.09.2025
The Town
0:1
Такома Дефианс
Завершен
29.09.2025
Сент-Луис Сити II
0:0
Los Angeles FC II
Отменен
28.09.2025
Чикаго Файр II
2:5
Атланта Юнайтед II
Завершен
28.09.2025
Норт Техас
2:4
Реал Монархс
Завершен
28.09.2025
Carolina Core FC
3:3
Орландо Сити 2
Завершен
27.09.2025
Колорадо Рэпидз II
1:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
27.09.2025
Остин II
1:2
Портленд Тимберс II
Завершен
27.09.2025
Торонто II
1:2
Филадельфия Юнион II
Завершен
26.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
0:1
Краун Легаси
Завершен
26.09.2025
Цинциннати II
4:3
Коламбус Крю II
Завершен
22.09.2025
Такома Дефианс
1:4
Колорадо Рэпидз II
Завершен
22.09.2025
Ventura County FC
0:4
The Town
Завершен
22.09.2025
Хьюстон Динамо II
3:1
Портленд Тимберс II
Завершен
22.09.2025
Орландо Сити 2
0:1
Huntsville City
Завершен
22.09.2025
Цинциннати II
3:1
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
22.09.2025
Ред Буллс II
1:1
Интер Майами II
Завершен
21.09.2025
Краун Легаси
0:1
Атланта Юнайтед II
Завершен
20.09.2025
Los Angeles FC II
1:3
Реал Монархс
Завершен
20.09.2025
Остин II
1:2
Сент-Луис Сити II
Завершен
20.09.2025
Спортинг Канзас Сити II
2:2
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
20.09.2025
Торонто II
0:0
Коламбус Крю II
Завершен
19.09.2025
Нью-Йорк Сити II
1:3
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
14.09.2025
Коламбус Крю II
1:3
Филадельфия Юнион II
Завершен
14.09.2025
Huntsville City
2:3
Ред Буллс II
Завершен
14.09.2025
Carolina Core FC
4:2
Атланта Юнайтед II
Завершен
13.09.2025
Ванкувер Уайткэпс II
3:1
The Town
Завершен
13.09.2025
Такома Дефианс
1:2
Остин II
Завершен
13.09.2025
Сент-Луис Сити II
1:1
Миннесота Юнайтед II
Завершен
12.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
2:1
Торонто II
Завершен
10.09.2025
Чикаго Файр II
2:1
Цинциннати II
Завершен
09.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
1:0
Huntsville City
Завершен
07.09.2025
Норт Техас
1:1
Ventura County FC
Завершен
07.09.2025
The Town
6:5
Портленд Тимберс II
Завершен
06.09.2025
Спортинг Канзас Сити II
2:1
Реал Монархс
Завершен
05.09.2025
Миннесота Юнайтед II
1:0
Остин II
Завершен
05.09.2025
Такома Дефианс
1:3
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
01.09.2025
Ventura County FC
0:1
Норт Техас
Завершен
01.09.2025
Реал Монархс
3:0
Такома Дефианс
Завершен
01.09.2025
Хьюстон Динамо II
6:5
Сент-Луис Сити II
Завершен
01.09.2025
Миннесота Юнайтед II
1:0
The Town
Завершен
01.09.2025
Цинциннати II
1:2
Филадельфия Юнион II
Завершен
01.09.2025
Ванкувер Уайткэпс II
4:1
Портленд Тимберс II
Завершен
01.09.2025
Ред Буллс II
7:4
Коламбус Крю II
Завершен
01.09.2025
Орландо Сити 2
1:0
Краун Легаси
Завершен
31.08.2025
Торонто II
3:0
Нью-Йорк Сити II
Завершен
31.08.2025
Атланта Юнайтед II
2:0
Huntsville City
Завершен
25.08.2025
Портленд Тимберс II
2:1
Такома Дефианс
Завершен
25.08.2025
Реал Монархс
3:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
25.08.2025
Норт Техас
0:4
Los Angeles FC II
Завершен
25.08.2025
Сент-Луис Сити II
3:0
Спортинг Канзас Сити II
Завершен
25.08.2025
Ред Буллс II
1:0
Чикаго Файр II
Завершен
24.08.2025
Филадельфия Юнион II
1:3
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
24.08.2025
Цинциннати II
2:3
Carolina Core FC
Завершен
24.08.2025
Орландо Сити 2
2:1
Атланта Юнайтед II
Завершен
24.08.2025
Чаттануга
1:0
Huntsville City
Завершен
23.08.2025
Остин II
2:1
Ventura County FC
Завершен
23.08.2025
Хьюстон Динамо II
0:1
The Town
Завершен
23.08.2025
Нью-Йорк Сити II
3:1
Коламбус Крю II
Завершен
23.08.2025
Краун Легаси
6:0
Интер Майами II
Завершен
21.08.2025
Колорадо Рэпидз II
1:0
Портленд Тимберс II
Завершен
21.08.2025
Филадельфия Юнион II
2:2
Торонто II
Завершен
18.08.2025
Реал Монархс
0:1
Los Angeles FC II
Завершен
17.08.2025
Коламбус Крю II
2:1
Орландо Сити 2
Завершен
17.08.2025
Спортинг Канзас Сити II
1:3
Хьюстон Динамо II
Завершен
17.08.2025
Норт Техас
1:3
Сент-Луис Сити II
Завершен
17.08.2025
Carolina Core FC
0:1
Чаттануга
Завершен
16.08.2025
Колорадо Рэпидз II
4:1
Остин II
Завершен
16.08.2025
Торонто II
1:0
Цинциннати II
Завершен
Комментарии к матчу
