31.05.2025
Смотреть онлайн Торонто II - Краун Легаси 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Торонто II — Краун Легаси, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе БМО Филд.
МСК, 1 тур, Стадион: БМО Филд
USA MLS Next Pro League
Торонто II
58'
Завершен
1 : 0
31 мая 2025
Текстовая трансляция
5'
Краун Легаси - Угловой
11'
Торонто II - Угловой
16'
Краун Легаси - Угловой
19'
Торонто II - Угловой
21'
Торонто II - Угловой
25'
Краун Легаси - Угловой
34'
Краун Легаси - Угловой
44'
Краун Легаси - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Краун Легаси - Угловой
54'
Краун Легаси - Угловой
58'
Торонто II - 1-ый Гол
82'
Краун Легаси - Угловой
83'
Торонто II - Угловой
84'
Торонто II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Торонто II — Краун Легаси
Статистика матча
Владение мячом
38%
62%
Атаки
58
90
Угловые
6
8
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
7
3
