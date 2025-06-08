08.06.2025
Смотреть онлайн Чаттануга - Интер Майами II 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Чаттануга — Интер Майами II, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Finley Stadium Davenport Field.
МСК, 1 тур, Стадион: Finley Stadium Davenport Field
USA MLS Next Pro League
Чаттануга
27'
54'
80'
Завершен
3 : 3
08 июня 2025
Интер Майами II
7'
20'
33'
Интер Майами II
20'
Чаттануга
27'
Интер Майами II
33'
Счет после первого тайма 1:3 : 0,2
Чаттануга
54'
Чаттануга
80'
Матч закончился со счётом 3:3 : 0,2
Текстовая трансляция
7'
Интер Майами II - 1-ый Гол
18'
Чаттануга - Угловой
20'
Интер Майами II - 2-ой Гол
27'
Чаттануга - 3-ий Гол
33'
Интер Майами II - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3 : 0,2
54'
Интер Майами II - Угловой
54'
Чаттануга - 5-ый Гол
57'
Чаттануга - Угловой
58'
Интер Майами II - Угловой
67'
Чаттануга - Угловой
74'
Интер Майами II - Угловой
80'
Чаттануга - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3 : 0,2
1-ый
Чаттануга - Пенальти
2-ой
Интер Майами II - Пенальти
2-ой
Чаттануга - Пенальти
3-ий
Интер Майами II - Пенальти
3-ий
Чаттануга - Пенальти
4-ый
Интер Майами II - Пенальти
4-ый
Чаттануга - Пенальти
5-ый
Интер Майами II - Пенальти
5-ый
Чаттануга - Пенальти
Превью матча Чаттануга — Интер Майами II
История последних встреч
Чаттануга
Интер Майами II
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
20.07.2025
Чаттануга
2:2
Интер Майами II
Статистика матча
Владение мячом
42%
58%
Атаки
74
100
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
11
10
