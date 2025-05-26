26.05.2025
Смотреть онлайн Краун Легаси - Цинциннати II 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Краун Легаси — Цинциннати II, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportsplex at Matthews.
МСК, 1 тур, Стадион: Sportsplex at Matthews
USA MLS Next Pro League
Краун Легаси
9'
90+4'
Завершен
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
6'
Краун Легаси - Угловой
7'
Краун Легаси - Угловой
9'
Краун Легаси - 1-ый Гол
24'
Краун Легаси - Угловой
30'
Цинциннати II - Угловой
36'
Краун Легаси - Угловой
42'
Краун Легаси - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
62'
Цинциннати II - Угловой
84'
Цинциннати II - Угловой
90+4'
Краун Легаси - Угловой
90+4'
Краун Легаси - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Краун Легаси — Цинциннати II
История последних встреч
Краун Легаси
Цинциннати II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.08.2025
Цинциннати II
4:3
Краун Легаси
Статистика матча
Владение мячом
45%
55%
Атаки
89
82
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
2
0
Удары в створ ворот
4
7
Комментарии к матчу