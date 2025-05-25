25.05.2025
Смотреть онлайн Ред Старс - Kansas City Current Women 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Ред Старс — Kansas City Current Women, 10 тур . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе SeatGeek Stadium.
МСК, 10 тур, Стадион: SeatGeek Stadium
США - NWSL - Женщины
Ред Старс
51'
Завершен
1 : 3
25 мая 2025
Kansas City Current Women
34'
41'
60'
Счет после первого тайма 0:2
Ред Старс
51'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
10'
Ред Старс - Угловой
20'
Ред Старс - Угловой
26'
Kansas City Current Women - Угловой
34'
Kansas City Current Women - 1-ый Гол
39'
Ред Старс - Угловой
41'
Kansas City Current Women - 2-ой Гол
45+3'
Kansas City Current Women - Угловой
47'
Kansas City Current Women - Угловой
51'
Ред Старс - 3-ий Гол
60'
Kansas City Current Women - 4-ый Гол
87'
Kansas City Current Women - Угловой
Превью матча Ред Старс — Kansas City Current Women
Статистика матча
Владение мячом
54%
Атаки
103
162
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
2
8
