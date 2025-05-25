Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Ред Старс - Kansas City Current Women 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Ред СтарсKansas City Current Women, 10 тур . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе SeatGeek Stadium.

МСК, 10 тур, Стадион: SeatGeek Stadium
США - NWSL - Женщины
Ред Старс
51'
Завершен
1 : 3
25 мая 2025
Kansas City Current Women
34'
41'
60'
Kansas City Current Women icon
34'
Kansas City Current Women icon
41'
Счет после первого тайма 0:2
Ред Старс icon
51'
Kansas City Current Women icon
60'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Ред Старс - Угловой
20'
Угловой
Ред Старс - Угловой
26'
Угловой
Kansas City Current Women - Угловой
34'
Kansas City Current Women - 1-ый Гол
39'
Угловой
Ред Старс - Угловой
41'
Kansas City Current Women - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Kansas City Current Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
47'
Угловой
Kansas City Current Women - Угловой
51'
Ред Старс - 3-ий Гол
60'
Kansas City Current Women - 4-ый Гол
87'
Угловой
Kansas City Current Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Ред Старс — Kansas City Current Women

Статистика матча

Владение мячом
Ред Старс Ред Старс
54%
Kansas City Current Women Kansas City Current Women
46%
Атаки
103
162
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
2
8
Игры 10 тур
26.05.2025
San Diego Wave Women
5:2
Норт Каролина Кураж
Завершен
25.05.2025
Ред Старс
1:3
Kansas City Current Women
Завершен
Комментарии к матчу
