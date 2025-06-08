08.06.2025
Смотреть онлайн Орландо Прайд - Женщины - Хьюстон Даш - Женщины 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Орландо Прайд - Женщины — Хьюстон Даш - Женщины, 11 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Орландо Сити.
МСК, 11 тур, Стадион: Орландо Сити
США - NWSL - Женщины
Орландо Прайд - Женщины
90+9'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
7'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
8'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
19'
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
33'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
34'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
45+3'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
68'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
84'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
90+1'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
90+4'
Орландо Прайд - Женщины - Угловой
90+9'
Орландо Прайд - Женщины - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Орландо Прайд - Женщины — Хьюстон Даш - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
83
60
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
9
4
Комментарии к матчу