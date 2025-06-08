Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Ангел Сити (жен) - Ред Старс 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Ангел Сити (жен)Ред Старс, 11 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Калифорния Стэдиум.

МСК, 11 тур, Стадион: Бэнк оф Калифорния Стэдиум
США - NWSL - Женщины
Ангел Сити (жен)
29'
80'
Завершен
2 : 2
08 июня 2025
Ред Старс
58'
66'
Ангел Сити (жен) icon
29'
Счет после первого тайма 1:0
Ред Старс icon
58'
Ред Старс icon
66'
Ангел Сити (жен) icon
80'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Ред Старс - Угловой
2'
Угловой
Ред Старс - Угловой
8'
Угловой
Ангел Сити (жен) - Угловой
9'
Угловой
Ангел Сити (жен) - Угловой
19'
Угловой
Ангел Сити (жен) - Угловой
23'
Угловой
Ангел Сити (жен) - Угловой
29'
Ангел Сити (жен) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Ангел Сити (жен) - Угловой
50'
Угловой
Ангел Сити (жен) - Угловой
58'
Ред Старс - 2-ой Гол
66'
Ред Старс - 3-ий Гол
74'
Угловой
Ангел Сити (жен) - Угловой
76'
Угловой
Ангел Сити (жен) - Угловой
80'
Ангел Сити (жен) - 4-ый Гол
85'
Угловой
Ред Старс - Угловой
88'
Угловой
Ангел Сити (жен) - Угловой
90+9'
Угловой
Ангел Сити (жен) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Ангел Сити (жен) — Ред Старс

Статистика матча

Владение мячом
Ангел Сити (жен) Ангел Сити (жен)
62%
Ред Старс Ред Старс
38%
Атаки
64
47
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
7
7
Игры 11 тур
08.06.2025
Вашингтон Спирит - Женщины
3:1
Норт Каролина Кураж
Завершен
08.06.2025
Ангел Сити (жен)
2:2
Ред Старс
Завершен
08.06.2025
Bay FC Women
1:0
Портленд Торнс
Завершен
08.06.2025
Орландо Прайд - Женщины
1:0
Хьюстон Даш - Женщины
Завершен
07.06.2025
Готэм (жен)
1:2
Kansas City Current Women
Завершен
Комментарии к матчу
