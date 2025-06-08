08.06.2025
Смотреть онлайн Ангел Сити (жен) - Ред Старс 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Ангел Сити (жен) — Ред Старс, 11 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Калифорния Стэдиум.
МСК, 11 тур, Стадион: Бэнк оф Калифорния Стэдиум
США - NWSL - Женщины
Ангел Сити (жен)
29'
80'
Завершен
2 : 2
08 июня 2025
Ред Старс
58'
66'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Ред Старс - Угловой
2'
Ред Старс - Угловой
8'
Ангел Сити (жен) - Угловой
9'
Ангел Сити (жен) - Угловой
19'
Ангел Сити (жен) - Угловой
23'
Ангел Сити (жен) - Угловой
29'
Ангел Сити (жен) - 1-ый Гол
49'
Ангел Сити (жен) - Угловой
50'
Ангел Сити (жен) - Угловой
58'
Ред Старс - 2-ой Гол
66'
Ред Старс - 3-ий Гол
74'
Ангел Сити (жен) - Угловой
76'
Ангел Сити (жен) - Угловой
80'
Ангел Сити (жен) - 4-ый Гол
85'
Ред Старс - Угловой
88'
Ангел Сити (жен) - Угловой
90+9'
Ангел Сити (жен) - Угловой
Превью матча Ангел Сити (жен) — Ред Старс
Статистика матча
Владение мячом
62%
38%
Атаки
64
47
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
7
7
Комментарии к матчу