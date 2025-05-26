26.05.2025
Смотреть онлайн San Diego Wave Women - Норт Каролина Кураж 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: San Diego Wave Women — Норт Каролина Кураж, 10 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Snapdragon Stadium.
МСК, 10 тур, Стадион: Snapdragon Stadium
США - NWSL - Женщины
San Diego Wave Women
25'
40'
54'
60'
90+5'
Завершен
5 : 2
26 мая 2025
Норт Каролина Кураж
12'
52'
Счет после первого тайма 2:1
San Diego Wave Women
90+5'
Матч закончился со счётом 5:2
Текстовая трансляция
12'
Норт Каролина Кураж - 1-ый Гол
25'
San Diego Wave Women - 2-ой Гол
36'
San Diego Wave Women - Угловой
40'
San Diego Wave Women - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
52'
Норт Каролина Кураж - 4-ый Гол
54'
San Diego Wave Women - Угловой
54'
San Diego Wave Women - 5-ый Гол
60'
San Diego Wave Women - 6-ый Гол
74'
San Diego Wave Women - Угловой
79'
Норт Каролина Кураж - Угловой
90+5'
San Diego Wave Women - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:2
Превью матча San Diego Wave Women — Норт Каролина Кураж
История последних встреч
San Diego Wave Women
Норт Каролина Кураж
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
03.08.2025
Норт Каролина Кураж
0:0
San Diego Wave Women
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
95
72
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
7
5
Игры 10 тур
Комментарии к матчу