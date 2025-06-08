Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Bay FC Women - Портленд Торнс 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Bay FC WomenПортленд Торнс, 11 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК, 11 тур
США - NWSL - Женщины
Bay FC Women
39'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Портленд Торнс
Смотреть онлайн
Bay FC Women icon
39'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,0
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,0
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Портленд Торнс - Угловой
13'
Угловой
Портленд Торнс - Угловой
14'
Угловой
Портленд Торнс - Угловой
25'
Угловой
Портленд Торнс - Угловой
31'
Угловой
Портленд Торнс - Угловой
32'
Угловой
Портленд Торнс - Угловой
39'
Bay FC Women - 1-ый Гол
44'
Угловой
Портленд Торнс - Угловой
45+6'
Угловой
Портленд Торнс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,0
49'
Угловой
Портленд Торнс - Угловой
56'
Угловой
Bay FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,0

Превью матча Bay FC Women — Портленд Торнс

Статистика матча

Владение мячом
Bay FC Women Bay FC Women
46%
Портленд Торнс Портленд Торнс
54%
Атаки
85
90
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
6
10
Игры 11 тур
08.06.2025
Вашингтон Спирит - Женщины
3:1
Норт Каролина Кураж
Завершен
08.06.2025
Ангел Сити (жен)
2:2
Ред Старс
Завершен
08.06.2025
Bay FC Women
1:0
Портленд Торнс
Завершен
08.06.2025
Орландо Прайд - Женщины
1:0
Хьюстон Даш - Женщины
Завершен
07.06.2025
Готэм (жен)
1:2
Kansas City Current Women
Завершен
07.06.2025
San Diego Wave Women
1:2
ОЛ Рейн (жен)
Завершен
07.06.2025
Расинг Луисвилл (жен)
3:2
Юта Роялс - Женщины
Завершен
Комментарии к матчу
