08.06.2025
Смотреть онлайн Bay FC Women - Портленд Торнс 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Bay FC Women — Портленд Торнс, 11 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК, 11 тур
США - NWSL - Женщины
Bay FC Women
39'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
13'
Портленд Торнс - Угловой
13'
Портленд Торнс - Угловой
14'
Портленд Торнс - Угловой
25'
Портленд Торнс - Угловой
31'
Портленд Торнс - Угловой
32'
Портленд Торнс - Угловой
39'
Bay FC Women - 1-ый Гол
44'
Портленд Торнс - Угловой
45+6'
Портленд Торнс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,0
49'
Портленд Торнс - Угловой
56'
Bay FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,0
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
85
90
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
6
10
