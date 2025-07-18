Смотреть онлайн Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая по футболу. Суперлига: Чанчунь Ятай — Шанхай Порт, 17 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Чанчунь. Судить этот матч будет Jianxin Du.
Превью матча Чанчунь Ятай — Шанхай Порт
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jianxin Du (Китай).
За последние 3 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 67% (2 из 3 матчей) Jianxin Du назначал пенальти