18.07.2025

Смотреть онлайн Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайЧемпионат Китая по футболу. Суперлига: Чанчунь ЯтайШанхай Порт, 17 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Чанчунь. Судить этот матч будет Jianxin Du.

МСК, 17 тур, Стадион: Чанчунь
Чемпионат Китая по футболу. Суперлига
Чанчунь Ятай
Omoijuanfo 81'
Завершен
1 : 3
18 июля 2025
Шанхай Порт
Abduhamit Abdugheni 45+1'
Souza 71'
Xu Xin 90+12'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Abduhamit Abdugheni icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
Souza - Шанхай Порт icon
71'
Omoijuanfo - Чанчунь Ятай icon
81'
Xu Xin icon
90+12'
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Шанхай Порт - Угловой
32'
Угловой
Шанхай Порт - Угловой
34'
Угловой
Шанхай Порт - Угловой
45+1'
Abdugheni - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
46'
Угловой
Чанчунь Ятай - Угловой
49'
Угловой
Чанчунь Ятай - Угловой
50'
Угловой
Чанчунь Ятай - Угловой
71'
Souza - 2-ой Гол
81'
Omoijuanfo - 3-ий Гол
90+12'
Xu Xin - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,2

Превью матча Чанчунь Ятай — Шанхай Порт

Чанчунь Ятай Чанчунь Ятай
28
Китай
Wang Zhifeng
2
Китай
Abduhamit Abdugheni
31
Замбия
Стопилла Сунзу
17
Китай
He Yiran
5
Китай
Li Shenyuan
35
Китай
Ксинли Пенг
25
Франция
Вилан Сиприен
15
Китай
Haofeng Xu
40
Китай
Afrden Asqer
10
Норвегия
Охи Энтони Омойюанфо
27
Колумбия
Juan Camilo Salazar
Тренер
Португалия
Рикарду Соареш
Шанхай Порт Шанхай Порт
1
Китай
Жунлин Ян
4
Китай
Шенчао Ванг
13
Китай
Wei Zhen
5
Китай
Линпенг Жанг
40
Китай
Yusup Umidjan
32
Китай
Li Shuai
11
Китай
Вэньцзюнь Люй
22
Бразилия
Matheus Jussa
10
Бразилия
Mateus Vital
47
Китай
Kuai Jiwen
49
Китай
Li Xinxiang
Тренер
Австралия
Кевин Маскат

Статистика матча

Владение мячом
Чанчунь Ятай Чанчунь Ятай
39%
Шанхай Порт Шанхай Порт
61%
Атаки
94
137
Угловые
3
3
Фолы
16
9
Удары (всего)
7
10
Удары мимо ворот
12
4
Удары в створ ворот
5
9

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jianxin Du (Китай).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 67% (2 из 3 матчей) Jianxin Du назначал пенальти

Комментарии к матчу
