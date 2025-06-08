Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония. Лига Джей-3 : Ванраур — Рюкю , 15 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Prifoods Stadium .

Превью матча Ванраур — Рюкю

Команда Ванраур в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 ноября 2025 на поле команды Рюкю, в том матче сыграли вничью.