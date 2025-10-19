Смотреть онлайн Эвертон - Универсидад Католика 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Эвертон — Универсидад Католика, 24 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Саусалито. Судить этот матч будет Manuel Vergara.
Превью матча Эвертон — Универсидад Католика
Команда Эвертон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-9. Команда Универсидад Католика, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-9. Команда Эвертон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Универсидад Католика забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Manuel Vergara ().
За последние 2 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7.5 за матч) и 2 красных (в среднем 1 за матч)
В 50% (1 из 2 матчей) Manuel Vergara назначал пенальти