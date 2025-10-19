Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Эвертон - Универсидад Католика 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: ЭвертонУниверсидад Католика, 24 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Саусалито. Судить этот матч будет Manuel Vergara.

МСК, 24 тур, Стадион: Саусалито
Chile Liga de Primera
Эвертон
Завершен
0 : 3
19 октября 2025
Универсидад Католика
Фернандо Зампедри 26'
Фернандо Зампедри 39'
Фернандо Зампедри 54'
Фернандо Зампедри icon
26'
Фернандо Зампедри icon
39'
Счет после первого тайма 0:2 : 6,3
Фернандо Зампедри icon
54'
Матч закончился со счётом 0:3 : 6,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Эвертон - Угловой
14'
Угловой
Эвертон - Угловой
14'
Угловой
Эвертон - Угловой
26'
Фернандо Зампедри - 1-ый Гол
39'
Фернандо Зампедри - 2-ой Гол
42'
Угловой
Эвертон - Угловой
45'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 6,3
54'
Фернандо Зампедри - 3-ий Гол
61'
Угловой
Эвертон - Угловой
73'
Угловой
Эвертон - Угловой
73'
Угловой
Эвертон - Угловой
76'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
85'
Угловой
Универсидад Католика - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 6,3

Превью матча Эвертон — Универсидад Католика

Команда Эвертон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-9. Команда Универсидад Католика, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-9. Команда Эвертон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Универсидад Католика забивает 2, пропускает 1.

Эвертон Эвертон
1
Чили
Ignacio Gonzalez
5
Аргентина
Ramiro Gonzalez
4
Уругвай
Hugo Magallanes
24
Чили
Diego Oyarzun
2
Чили
Alex Ibacache
21
Чили
Benjamin Berrios
11
Уругвай
Alan Medina
7
Чили
Joaqun Moya
14
Чили
Nicolas Baeza
23
Чили
Julian Alfaro
33
Уругвай
Sebastian Sosa
Тренер
Уругвай
Mauricio Larriera
Универсидад Католика Универсидад Католика
1
Чили
Vicente Bernedo
23
Чили
Tomas Asta-Buruaga
2
Чили
Daniel Gonzalez
19
Чили
Branco Ampuero
3
Чили
Эухенио Мена
22
Чили
Alfred Canales
4
Чили
Ignacio Perez
20
Колумбия
Jhojan Valencia
18
Венесуэла
Eduard Bello
9
Аргентина
Фернандо Зампедри
11
Чили
Clemente Montes
Тренер
Аргентина
Даниел Оскар Гарнеро

Статистика матча

Владение мячом
Эвертон Эвертон
38%
Универсидад Католика Универсидад Католика
62%
Атаки
50
98
Угловые
7
3
Фолы
7
6
Удары (всего)
5
5
Удары мимо ворот
12
11
Удары в створ ворот
1
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Manuel Vergara ().

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7.5 за матч) и 2 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 50% (1 из 2 матчей) Manuel Vergara назначал пенальти

Игры 24 тур
19.10.2025
Эвертон
0:3
Универсидад Католика
Завершен
18.10.2025
Депортес Лимаче
2:0
Кобресаль
Завершен
18.10.2025
Аудакс
4:3
Ла Калера
Завершен
13.10.2025
У. Де Чили
2:1
Палестино
Завершен
12.10.2025
Юнион Эспаньола
4:2
Хуачипато
Завершен
Комментарии к матчу
