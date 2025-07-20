Смотреть онлайн Токио В - Машида 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Токио В — Машида, 24 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ajinomoto Stadium. Судить этот матч будет Yudai Yamamoto.
Превью матча Токио В — Машида
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Yudai Yamamoto (Япония).
За последние 8 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 63% (5 из 8 матчей) Yudai Yamamoto назначал пенальти