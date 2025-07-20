Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Токио В - Машида 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Токио ВМашида, 24 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ajinomoto Stadium. Судить этот матч будет Yudai Yamamoto.

МСК, 24 тур, Стадион: Ajinomoto Stadium
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Токио В
Завершен
0 : 1
20 июля 2025
Машида
Ryuho Kikuchi 63'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Ryuho Kikuchi icon
63'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Токио В - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
63'
Ryuho Kikuchi - 1-ый Гол
72'
Угловой
Токио В - Угловой
81'
Угловой
Машида - Угловой
90+2'
Угловой
Токио В - Угловой
90+2'
Угловой
Токио В - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Токио В — Машида

Токио В Токио В
1
Бразилия
Matheus Vidotto
6
Япония
Kazuya Miyahara
23
Япония
Yuto Tsunashima
3
Япония
Hiroto Taniguchi
19
Япония
Yuan Matsuhashi
7
Япония
Koki Morita
16
Япония
Rei Hirakawa
22
Япония
Hijiri Onaga
40
Япония
Yuta Arai
8
Япония
Kosuke Saito
9
Япония
Itsuki Someno
Тренер
Япония
Хироши Йофуку
Машида Машида
1
Япония
Kosei Tani
50
Япония
Daihachi Okamura
4
Япония
Ryuho Kikuchi
3
Япония
Ген Шойи
6
Япония
Henry Heroki Mochizuki
16
Япония
Hiroyuki Mae
18
Япония
Хокуто Шимода
26
Япония
Kotaro Hayashi
20
Япония
Такума Нисимура
7
Япония
Yuki Soma
9
Япония
Shota Fujio
Тренер
Япония
Go Kuroda

Статистика матча

Владение мячом
Токио В Токио В
70%
Машида Машида
30%
Атаки
113
97
Угловые
4
1
Фолы
7
10
Удары (всего)
9
4
Удары мимо ворот
13
4
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Yudai Yamamoto (Япония).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 63% (5 из 8 матчей) Yudai Yamamoto назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA