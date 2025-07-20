Смотреть онлайн Йокохама Ф - Грампус 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Йокохама Ф — Грампус, 1/32 финала . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ниссан Стэдиум. Судить этот матч будет Masuya Ueda.
Превью матча Йокохама Ф — Грампус
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Masuya Ueda (Япония).
За последние 5 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Masuya Ueda назначал пенальти