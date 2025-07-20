Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Йокохама Ф - Грампус 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Йокохама ФГрампус, 1/32 финала . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ниссан Стэдиум. Судить этот матч будет Masuya Ueda.

МСК, 1/32 финала, Стадион: Ниссан Стэдиум
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Йокохама Ф
Kaina Tanimura 35'
Souza 45+2'
Asahi Uenaka 90+4'
Завершен
3 : 0
20 июля 2025
Грампус
Смотреть онлайн
Kaina Tanimura icon
35'
Souza - Йокохама Ф icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
Asahi Uenaka icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Грампус - Угловой
33'
Угловой
Йокохама Ф - Угловой
34'
Угловой
Йокохама Ф - Угловой
35'
Угловой
Йокохама Ф - Угловой
35'
Kaina Tanimura - 1-ый Гол забит с передачи Jeison Quinones
45+2'
Souza - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
51'
Угловой
Йокохама Ф - Угловой
56'
Угловой
Грампус - Угловой
70'
Угловой
Грампус - Угловой
82'
Угловой
Грампус - Угловой
90+2'
Угловой
Йокохама Ф - Угловой
90+3'
Угловой
Йокохама Ф - Угловой
90+3'
Угловой
Йокохама Ф - Угловой
90+4'
Asahi Uenaka - 3-ий Гол забит с передачи Souza
90+8'
Угловой
Грампус - Угловой
90+8'
Угловой
Грампус - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,1

Превью матча Йокохама Ф — Грампус

Йокохама Ф Йокохама Ф
19
Япония
Il-kyu Park
16
Япония
Ren Kato
13
Колумбия
Jeison Quinones
44
Австралия
Томас Денг
25
Япония
Тоичи Сузуки
28
Япония
Riku Yamane
45
Того
Kodjo Aziangbe
17
Япония
Kenta Inoue
11
Бразилия
Yan
48
Япония
Kaina Tanimura
7
Бразилия
Elber
Тренер
Япония
Hideo Oshima
Грампус Грампус
35
Япония
Alexandre Pisano
70
Япония
Теруки Хара
20
Япония
Кенедеибусу Микуни
2
Япония
Yuki Nogami
44
Япония
Soichiro Mori
15
Япония
Sho Inagaki
8
Япония
Keiya Shiihashi
55
Япония
Shuhei Tokumoto
14
Япония
Tsukasa Morishima
7
Япония
Ryuji Izumi
18
Япония
Кенсуке Нагаи
Тренер
Япония
Кенто Хасегава

Статистика матча

Владение мячом
Йокохама Ф Йокохама Ф
44%
Грампус Грампус
56%
Атаки
84
92
Угловые
7
6
Фолы
8
3
Удары (всего)
6
8
Удары мимо ворот
11
12
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Masuya Ueda (Япония).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Masuya Ueda назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
