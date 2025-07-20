Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Фаджиано - Виссел 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: ФаджианоВиссел, 24 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе City Light Stadium. Судить этот матч будет Akihiko Ikeuchi.

МСК, 24 тур, Стадион: City Light Stadium
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Фаджиано
Ataru Esaka 90+5'
Завершен
1 : 2
20 июля 2025
Виссел
Nascimento 30'
Тайсей Мийаширо 64'
Смотреть онлайн
Nascimento - Виссел icon
30'
Тайсей Мийаширо icon
64'
Ataru Esaka icon
90+5'
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Виссел - Угловой
14'
Угловой
Виссел - Угловой
19'
Угловой
Виссел - Угловой
19'
Угловой
Виссел - Угловой
29'
Угловой
Фаджиано - Угловой
30'
Nascimento - 1-ый Гол
37'
Угловой
Фаджиано - Угловой
45+3'
Угловой
Фаджиано - Угловой
64'
Тайсей Мийаширо - 2-ой Гол забит с передачи Daiju Sasaki
87'
Угловой
Фаджиано - Угловой
90'
Угловой
Фаджиано - Угловой
90+2'
Угловой
Фаджиано - Угловой
90+5'
Ataru Esaka - 3-ий Гол
Превью матча Фаджиано — Виссел

Фаджиано Фаджиано
49
Германия
Свенд Бродерсен
2
Япония
Юго Татсута
18
Япония
Daichi Tagami
15
Япония
Kota Kudo
88
Япония
Takahiro Yanagi
24
Япония
Ibuki Fujita
33
Япония
Yuta Kamiya
39
Япония
Ryunosuke Sato
27
Япония
Takaya Kimura
8
Япония
Ataru Esaka
99
Бразилия
Lucao
Тренер
Япония
Такаши Кияма
Виссел Виссел
1
Япония
Daiya Maekawa
24
Япония
Готоку Сакаи
4
Япония
Tetsushi Yamakawa
3
Бразилия
Thuler
41
Япония
Katsuya Nagato
6
Япония
Такахиро Огихара
7
Япония
Йосуке Идегучи
9
Япония
Тайсей Мийаширо
27
Бразилия
Erik
13
Япония
Daiju Sasaki
23
Япония
Рикуто Хиросе
Тренер
Япония
Takayuki Yoshida

Статистика матча

Владение мячом
Фаджиано Фаджиано
49%
Виссел Виссел
51%
Атаки
100
118
Угловые
6
4
Фолы
13
2
Удары (всего)
3
11
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
1
10

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Akihiko Ikeuchi (Япония).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Akihiko Ikeuchi назначал пенальти

