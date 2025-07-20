Смотреть онлайн Фаджиано - Виссел 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Фаджиано — Виссел, 24 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе City Light Stadium. Судить этот матч будет Akihiko Ikeuchi.
Превью матча Фаджиано — Виссел
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Akihiko Ikeuchi (Япония).
За последние 10 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Akihiko Ikeuchi назначал пенальти