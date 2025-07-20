Смотреть онлайн Ниигата - Санфречче 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Ниигата — Санфречче, 24 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tohoku Denryoku Big Swan Stadium. Судить этот матч будет Yoshiro Imamura.
Превью матча Ниигата — Санфречче
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Yoshiro Imamura (Япония).
За последние 4 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Yoshiro Imamura назначал пенальти