20.07.2025

Смотреть онлайн Ниигата - Санфречче 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: НиигатаСанфречче, 24 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tohoku Denryoku Big Swan Stadium. Судить этот матч будет Yoshiro Imamura.

МСК, 24 тур, Стадион: Tohoku Denryoku Big Swan Stadium
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Ниигата
Завершен
0 : 2
20 июля 2025
Санфречче
Шунки Хигаши 2'
Kosuke Kinoshita 48'
Смотреть онлайн
Шунки Хигаши icon
2'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,0
Kosuke Kinoshita icon
48'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,0
Текстовая трансляция
2'
Шунки Хигаши - 1-ый Гол
14'
Угловой
Санфречче - Угловой
22'
Угловой
Ниигата - Угловой
38'
Угловой
Ниигата - Угловой
45'
Угловой
Ниигата - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,0
48'
Kosuke Kinoshita - 2-ой Гол
51'
Угловой
Ниигата - Угловой
64'
Угловой
Санфречче - Угловой
87'
Угловой
Ниигата - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,0

Превью матча Ниигата — Санфречче

Ниигата Ниигата
1
Япония
Kazuki Fujita
50
Япония
Hiroto Uemura
5
Новая Зеландия
Michael James
35
Япония
Казухико Чиба
31
Япония
Yuto Horigome
46
Япония
Keisuke Kasai
22
Япония
Taiki Arai
8
Япония
Eiji Shirai
30
Япония
Jin Okumura
41
Япония
Motoki Hasegawa
99
Япония
Юдзи Оно
Тренер
Япония
Toru Irie
Санфречче Санфречче
1
Япония
Кейсуке Осако
33
Япония
Цукаса Шиотани
4
Япония
Hayato Araki
19
Япония
Шо Сасаки
15
Япония
Shuto Nakano
6
Япония
Хаяо Кавабэ
14
Япония
Satoshi Tanaka
24
Япония
Шунки Хигаши
9
Япония
Ryo Germain
39
Япония
Sota Nakamura
17
Япония
Kosuke Kinoshita
Тренер
Германия
Михаэль Скиббе

Статистика матча

Владение мячом
Ниигата Ниигата
55%
Санфречче Санфречче
45%
Атаки
76
129
Угловые
5
2
Фолы
8
13
Удары (всего)
8
13
Удары мимо ворот
13
10
Удары в створ ворот
1
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Yoshiro Imamura (Япония).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Yoshiro Imamura назначал пенальти

Комментарии к матчу
