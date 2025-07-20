Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Гамба - Кавасаки 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЧемпионат Японии по футболу. J1 Лига: ГамбаКавасаки, 1/32 финала . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Суйта. Судить этот матч будет Futoshi Nakamura.

МСК, 1/32 финала, Стадион: Суйта
Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига
Гамба
Шу Курата 45+3'
Дениз Хюммет 57'
Завершен
2 : 1
20 июля 2025
Кавасаки
Йу Кобайаши 9'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Йу Кобайаши icon
9'
Шу Курата icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,0
Дениз Хюммет icon
57'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Гамба - Угловой
4'
Угловой
Гамба - Угловой
9'
Йу Кобайаши - 1-ый Гол забит с передачи Тацуя Ито
12'
Угловой
Гамба - Угловой
17'
Угловой
Гамба - Угловой
21'
Угловой
Кавасаки - Угловой
27'
Угловой
Гамба - Угловой
35'
Угловой
Гамба - Угловой
37'
Угловой
Кавасаки - Угловой
38'
Угловой
Кавасаки - Угловой
39'
Угловой
Гамба - Угловой
45+3'
Шу Курата - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,0
54'
Угловой
Кавасаки - Угловой
56'
Угловой
Гамба - Угловой
57'
Дениз Хюммет - 3-ий Гол забит с передачи Welton Felipe Paragua de Melo
59'
Угловой
Кавасаки - Угловой
60'
Угловой
Кавасаки - Угловой
62'
Угловой
Кавасаки - Угловой
68'
Угловой
Гамба - Угловой
81'
Угловой
Кавасаки - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,0

Превью матча Гамба — Кавасаки

Гамба Гамба
22
Япония
Юн Ичимори
3
Япония
Riku Handa
5
Япония
Гента Миура
20
Япония
Shinnosuke Nakatani
4
Япония
Keisuke Kurokawa
6
Израиль
Neta Lavi
16
Япония
Tokuma Suzuki
97
Бразилия
Welton Felipe Paragua de Melo
7
Япония
Такаши Усами
10
Япония
Шу Курата
23
Турция
Дениз Хюммет
Тренер
Испания
Daniel Poyatos
Кавасаки Кавасаки
98
Япония
Louis Yamaguchi
31
Нидерланды
Сай Ван Вермескеркен
5
Япония
Asahi Sasaki
35
Япония
Юичи Маруяма
13
Япония
Sota Miura
19
Япония
So Kawahara
6
Япония
Yuki Yamamoto
17
Япония
Тацуя Ито
14
Япония
Yasuto Wakizaka
23
Бразилия
Marcinho
11
Япония
Йу Кобайаши
Тренер
Япония
Shigetoshi Hasebe

Статистика матча

Владение мячом
Гамба Гамба
57%
Кавасаки Кавасаки
43%
Атаки
97
94
Угловые
9
8
Фолы
7
6
Удары (всего)
10
9
Удары мимо ворот
15
6
Удары в створ ворот
4
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Futoshi Nakamura (Япония).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Futoshi Nakamura назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лада Лада
Барыс Барыс
20 Января
18:00
Автомобилист Автомобилист
Сибирь Сибирь
20 Января
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Авангард Авангард
20 Января
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Спартак Спартак
20 Января
19:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Монако Монако
20 Января
23:00
Интер Милан Интер Милан
Арсенал Арсенал
20 Января
23:00
Спортинг Спортинг
ПСЖ ПСЖ
20 Января
23:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
20 Января
23:00
ХК Рязань ХК Рязань
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
20 Января
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
20 Января
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA