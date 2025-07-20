Смотреть онлайн Гамба - Кавасаки 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Чемпионат Японии по футболу. J1 Лига: Гамба — Кавасаки, 1/32 финала . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Суйта. Судить этот матч будет Futoshi Nakamura.