Смотреть онлайн Эль Насьональ - Vinotinto Ecuador 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Эль Насьональ — Vinotinto Ecuador, Раунд 6 . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Атахуалпа. Судить этот матч будет Augusto Bergelio Aragon Bautista.
Превью матча Эль Насьональ — Vinotinto Ecuador
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Augusto Bergelio Aragon Bautista (Эквадор).
За последние 11 матчей судья показал 44 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 6 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 36% (4 из 11 матчей) Augusto Bergelio Aragon Bautista назначал пенальти