Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Эль Насьональ - Vinotinto Ecuador 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Эль НасьональVinotinto Ecuador, Раунд 6 . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Атахуалпа. Судить этот матч будет Augusto Bergelio Aragon Bautista.

МСК, Раунд 6, Стадион: Олимпико Атахуалпа
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Эль Насьональ
Edison Tito Hernandez Montano 24'
Djorkaeff Reascos 62'
Завершен
2 : 1
13 мая 2025
Vinotinto Ecuador
Francisco Mera 46'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Edison Tito Hernandez Montano icon
24'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Francisco Mera icon
46'
Djorkaeff Reascos icon
62'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1
Текстовая трансляция
24'
Hernandez - 1-ый Гол
28'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
34'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
40'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
44'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
45'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
46'
Francisco Mera - 2-ой Гол
59'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
62'
Djorkaeff Reascos - 3-ий Гол
78'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
83'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1

Превью матча Эль Насьональ — Vinotinto Ecuador

Эль Насьональ Эль Насьональ
19
Эквадор
Eddy Mejia
30
Эквадор
Franklin Carabali
99
Эквадор
Djorkaeff Reascos
12
Эквадор
David Cabezas
17
Эквадор
Charles Velez
15
Эквадор
Adrian Cela
5
Эквадор
Jose Flor
13
Эквадор
Edison Caicedo
14
Эквадор
Dario Pazmino
4
Эквадор
Rommel Andres Cabezas Briones
55
Эквадор
Jeremy Mejia
Тренер
Аргентина
Омар Андрес Асад
Vinotinto Ecuador Vinotinto Ecuador
17
Аргентина
Rafael Monti Azpiazu
26
Эквадор
Edison Tito Hernandez Montano
25
Аргентина
Lisandro Mitre
10
Эквадор
Данни Луна
36
Gian Nardelli
4
Аргентина
Алан Максимильяно Агуйрре
22
Эквадор
Edwin Rodriguez
18
Эквадор
Kevin Ushina
15
Венесуэла
Christian Adan Larotonda Adan
8
Эквадор
Jose Caicedo
11
Эквадор
Madison Ariel Mina Ibarra
Тренер
Juan Grabowski

История последних встреч

Эль Насьональ
Эль Насьональ
Vinotinto Ecuador
Эль Насьональ
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.08.2025
Vinotinto Ecuador
Vinotinto Ecuador
0:1
Эль Насьональ
Эль Насьональ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Эль Насьональ Эль Насьональ
48%
Vinotinto Ecuador Vinotinto Ecuador
52%
Атаки
83
88
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
9
12
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Augusto Bergelio Aragon Bautista (Эквадор).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 44 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 6 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 36% (4 из 11 матчей) Augusto Bergelio Aragon Bautista назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10 Ноября
04:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA