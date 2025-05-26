Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн Эль Насьональ - Эмелек 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Эль НасьональЭмелек, 14 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Атахуалпа. Судить этот матч будет Yerson Zambrano.

МСК, 14 тур, Стадион: Олимпико Атахуалпа
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Эль Насьональ
Djorkaeff Reascos 3'
Adrian Cela 30'
Завершен
2 : 0
26 мая 2025
Эмелек
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Djorkaeff Reascos icon
3'
Adrian Cela icon
30'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Djorkaeff Reascos - 1-ый Гол
18'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
23'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
27'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
30'
Adrian Cela - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
59'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
61'
Угловой
Эмелек - Угловой
80'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
82'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
88'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Эль Насьональ — Эмелек

Эль Насьональ Эль Насьональ
4
Эквадор
Rommel Andres Cabezas Briones
12
Эквадор
David Cabezas
99
Эквадор
Djorkaeff Reascos
17
Эквадор
Charles Velez
15
Эквадор
Adrian Cela
5
Эквадор
Jose Flor
20
Эквадор
Jawer Fabian Guisamano Camacho
32
Эквадор
Anthony Bedoya
14
Эквадор
Dario Pazmino
29
Эквадор
Хосе Севаллос
59
Эквадор
Fricson Borja
Тренер
Аргентина
Омар Андрес Асад
Эмелек Эмелек
9
Аргентина
Facundo Castelli
36
Эквадор
Cristian Valencia
16
Эквадор
Diogo Bagui
20
Эквадор
Jackson Rodriguez
25
Эквадор
Roberto Garces
19
Аргентина
Juan Pablo Ruiz Gomez
7
Эквадор
Washington Corozo
88
Эквадор
Joao Quinonez
11
Эквадор
Jhon Sanchez
14
Эквадор
Romario Caicedo
12
Эквадор
Педро Ортис
Тренер
Аргентина
Хорхе Селисио

История последних встреч

Эль Насьональ
Эль Насьональ
Эмелек
Эль Насьональ
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.11.2025
Эль Насьональ
Эль Насьональ
2:1
Эмелек
Эмелек
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Эль Насьональ Эль Насьональ
68%
Эмелек Эмелек
32%
Атаки
74
33
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
16
4
Удары в створ ворот
7
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Yerson Zambrano (Эквадор).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 43 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 9 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 17% (2 из 12 матчей) Yerson Zambrano назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
23 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA