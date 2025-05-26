Смотреть онлайн Эль Насьональ - Эмелек 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Эль Насьональ — Эмелек, 14 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Атахуалпа. Судить этот матч будет Yerson Zambrano.
Превью матча Эль Насьональ — Эмелек
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Yerson Zambrano (Эквадор).
За последние 12 матчей судья показал 43 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 9 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 17% (2 из 12 матчей) Yerson Zambrano назначал пенальти