25.05.2025

Смотреть онлайн Универсидад Католика - ЛДУ Кито 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Универсидад КатоликаЛДУ Кито . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Универсидад Католика
Завершен
3 : 1
25 мая 2025
ЛДУ Кито
Смотреть онлайн
Превью матча Универсидад Католика — ЛДУ Кито

Универсидад Католика Универсидад Католика
4
Венесуэла
Джон Чанселлор
33
Эквадор
Луис Канга
22
Венесуэла
Рафаэль Ромо
7
Панама
Хосе Фахардо
28
Аргентина
Мауро Альберто Диаз
29
Эквадор
Gregori Anangono
32
Уругвай
Mauricio Sebastian Alonso Pereda
8
Эквадор
Daniel Clavijo
9
Панама
Azarias Londono
13
Эквадор
Daykol Alejandro Romero Padilla
5
Аргентина
Jeronimo Cacciabue
ЛДУ Кито ЛДУ Кито
22
Эквадор
Александер Домингес
3
Эквадор
Ричард Мина
33
Эквадор
Leonel Quinonez
15
Боливия
Gabriel Alejandro Villamil Cortez
7
Аргентина
Lautaro Pastran
11
Эквадор
Микаэль Эстрада
20
Чили
Fernando Cornejo
29
Эквадор
Bryan Ramirez
4
Гаити
Рикардо Аде
14
Эквадор
Хосе Кинтерос
8
Эквадор
Карлос Груэсо

История последних встреч

Универсидад Католика
Универсидад Католика
ЛДУ Кито
Универсидад Католика
0 побед
0 побед
0%
0%
05.10.2025
Универсидад Католика
Универсидад Католика
2:2
ЛДУ Кито
ЛДУ Кито
Обзор
