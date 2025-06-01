Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн Эмелек - Оренсе СК 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: ЭмелекОренсе СК, Квалификационный Раунд 2 . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Banco del Pacífico Capwell. Судить этот матч будет Gabriel Ismael Gonzalez Cordero.

МСК, Квалификационный Раунд 2, Стадион: Estadio Banco del Pacífico Capwell
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Эмелек
Хайме Айови 74'
Завершен
1 : 0
01 июня 2025
Оренсе СК
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Хайме Айови icon
74'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Orense - Угловой
45'
Угловой
Эмелек - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
51'
Угловой
Эмелек - Угловой
74'
Хайме Айови - 1-ый Гол
81'
Угловой
Orense - Угловой
85'
Угловой
Orense - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,3

Превью матча Эмелек — Оренсе СК

Эмелек Эмелек
20
Эквадор
Jackson Rodriguez
19
Аргентина
Juan Pablo Ruiz Gomez
16
Эквадор
Diogo Bagui
11
Эквадор
Jhon Sanchez
80
Эквадор
Elkin Israel Munoz Calderon
28
Эквадор
Maicon Solis
12
Эквадор
Педро Ортис
14
Эквадор
Romario Caicedo
17
Эквадор
Хайме Айови
8
Аргентина
Марсело Мелли
21
Венесуэла
Александр Гонсалес
Тренер
Аргентина
Хорхе Селисио
Оренсе СК Оренсе СК
16
Эквадор
Jefferson Valverde
4
Эквадор
Marlon Steeven Quinonez Mendoza
11
Аргентина
Walter Agustin Herrera
29
Аргентина
Alan Olinik
24
Эквадор
Габриэль Ачильер
12
Эквадор
Rolando Silva
15
Эквадор
Бедер Кайседо
10
Эквадор
Miguel Parrales
31
Эквадор
Педро Веласко
13
Эквадор
Анхель Мена
26
Эквадор
Nixon Molina
Тренер
Raul Antuna

История последних встреч

Эмелек
Эмелек
Оренсе СК
Эмелек
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
29.09.2025
Оренсе СК
Оренсе СК
0:0
Эмелек
Эмелек
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Эмелек Эмелек
48%
Оренсе СК Оренсе СК
52%
Атаки
93
86
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Gabriel Ismael Gonzalez Cordero (Эквадор).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 37 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 33% (3 из 9 матчей) Gabriel Ismael Gonzalez Cordero назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
30 Ноября
19:30
Пиза Пиза
Интер Милан Интер Милан
30 Ноября
17:00
Адмирал Адмирал
Динамо Минск Динамо Минск
30 Ноября
10:00
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Амур Амур
ХК Сочи ХК Сочи
30 Ноября
10:00
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
30 Ноября
17:05
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
30 Ноября
20:00
Севилья Севилья
Реал Бетис Реал Бетис
30 Ноября
18:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA