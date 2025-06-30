Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн Макара - Эмелек 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: МакараЭмелек, 18 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Беллависта. Судить этот матч будет Yerson Zambrano.

МСК, 18 тур, Стадион: Эстадио Беллависта
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Макара
Federico Paz 80'
Завершен
1 : 1
30 июня 2025
Эмелек
Facundo Castelli 45+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Facundo Castelli icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,3
Federico Paz icon
80'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,3
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Макара - Угловой
16'
Угловой
Макара - Угловой
19'
Угловой
Эмелек - Угловой
21'
Угловой
Эмелек - Угловой
25'
Угловой
Макара - Угловой
37'
Угловой
Макара - Угловой
45+1'
Facundo Castelli - 1-ый Гол
45+5'
Угловой
Макара - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,3
55'
Угловой
Макара - Угловой
66'
Угловой
Эмелек - Угловой
74'
Угловой
Макара - Угловой
80'
Federico Paz - 2-ой Гол
88'
Угловой
Эмелек - Угловой
90'
Угловой
Макара - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,3

Превью матча Макара — Эмелек

Макара Макара
27
Эквадор
Jordan Mohor
21
Эквадор
Angel Ledesma
19
Эквадор
Adolfo Munoz
6
Эквадор
Bryan Caicedo
16
Эквадор
Jose Cazares
14
Венесуэла
Jose Luis Marrufo
1
Аргентина
Cristian Nicolas Correa
15
Эквадор
Martin Tello
23
Эквадор
Edwin Mesa
9
Уругвай
Maximiliano Juambeltz
70
Уругвай
Pablo Matias Gonzalez Maciel
Тренер
Уругвай
Гильермо Сангуинетти
Эмелек Эмелек
8
Аргентина
Марсело Мелли
55
Эквадор
Хосе Севаллос
21
Венесуэла
Александр Гонсалес
13
Эквадор
Justin Cuero
16
Эквадор
Diogo Bagui
10
Перу
Кристиан Куэва
9
Аргентина
Facundo Castelli
12
Эквадор
Педро Ортис
30
Эквадор
Луис Кастильо
18
Эквадор
Luis Caicedo
4
Перу
Alfonso Barco
Тренер
Аргентина
Хорхе Селисио

История последних встреч

Макара
Макара
Эмелек
Макара
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.12.2025
Эмелек
Эмелек
0:2
Макара
Макара
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Макара Макара
56%
Эмелек Эмелек
44%
Атаки
103
80
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
16
6
Удары в створ ворот
7
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Yerson Zambrano (Эквадор).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 8 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 9% (1 из 11 матчей) Yerson Zambrano назначал пенальти

Комментарии к матчу
