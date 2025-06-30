Смотреть онлайн Макара - Эмелек 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Макара — Эмелек, 18 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Беллависта. Судить этот матч будет Yerson Zambrano.