Смотреть онлайн Макара - Эмелек 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Макара — Эмелек, 18 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Беллависта. Судить этот матч будет Yerson Zambrano.
Превью матча Макара — Эмелек
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Yerson Zambrano (Эквадор).
За последние 11 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 8 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 9% (1 из 11 матчей) Yerson Zambrano назначал пенальти