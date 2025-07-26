Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Эль Насьональ - Либертад Лоха 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Эль НасьональЛибертад Лоха, 22 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Атахуалпа. Судить этот матч будет Augusto Bergelio Aragon Bautista.

МСК, 22 тур, Стадион: Олимпико Атахуалпа
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Эль Насьональ
Djorkaeff Reascos 27'
Ivan Zambrano 37'
Carlos Arboleda 47'
Djorkaeff Reascos 79'
Завершен
2 : 2
26 июля 2025
Либертад Лоха
Смотреть онлайн
Djorkaeff Reascos icon
27'
Ivan Zambrano icon
37'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
Carlos Arboleda icon
47'
Djorkaeff Reascos icon
79'
Матч закончился со счётом 2:2 : 0,0
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Libertad FC - Угловой
27'
Djorkaeff Reascos - 1-ый Гол
35'
Угловой
Libertad FC - Угловой
37'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
37'
Ivan Zambrano - 2-ой Гол
42'
Угловой
Libertad FC - Угловой
45'
Угловой
Libertad FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
47'
Carlos Arboleda - 3-ий Гол
57'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
59'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
64'
Угловой
Libertad FC - Угловой
72'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
79'
Djorkaeff Reascos - 4-ый Гол
82'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
90'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
90+3'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 0,0

Превью матча Эль Насьональ — Либертад Лоха

Эль Насьональ Эль Насьональ
14
Эквадор
Dario Pazmino
15
Эквадор
Adrian Cela
12
Эквадор
David Cabezas
18
Эквадор
Bryan Rivera
30
Эквадор
Franklin Carabali
99
Эквадор
Djorkaeff Reascos
5
Эквадор
Jose Flor
10
Эквадор
Jonathan Borja
32
Эквадор
Anthony Bedoya
7
Эквадор
Jeison Chala
13
Эквадор
Edison Caicedo
Тренер
Эквадор
Juan Carlos Perez
Либертад Лоха Либертад Лоха
70
Эквадор
Yerlin Quinonez
36
Эквадор
Ariel Garcia
25
Эквадор
Denilson Bolanos
30
Эквадор
Jostin Bravo
7
Эквадор
Ivan Zambrano
4
Эквадор
Ronny Biojo
8
Эквадор
Wilter Ayovi
3
Эквадор
Kevin Becerra
19
Эквадор
Eber Caicedo
45
Эквадор
Leonel Nazareno
37
Эквадор
Carlos Arboleda
Тренер
Эквадор
Juan Leon

Статистика матча

Владение мячом
Эль Насьональ Эль Насьональ
55%
Либертад Лоха Либертад Лоха
45%
Атаки
83
97
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
11
14
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Augusto Bergelio Aragon Bautista (Эквадор).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Augusto Bergelio Aragon Bautista назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA