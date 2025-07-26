Смотреть онлайн Эль Насьональ - Либертад Лоха 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Эль Насьональ — Либертад Лоха, 22 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Атахуалпа. Судить этот матч будет Augusto Bergelio Aragon Bautista.
Превью матча Эль Насьональ — Либертад Лоха
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Augusto Bergelio Aragon Bautista (Эквадор).
За последние 7 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 43% (3 из 7 матчей) Augusto Bergelio Aragon Bautista назначал пенальти