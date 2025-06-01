Смотреть онлайн Дельфин - Индепендьенте Валье 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Дельфин — Индепендьенте Валье, Квалификационный Раунд 2 . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Жоцай. Судить этот матч будет Kleber Aroca.