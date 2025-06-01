Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Дельфин - Индепендьенте Валье 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: ДельфинИндепендьенте Валье, Квалификационный Раунд 2 . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Жоцай. Судить этот матч будет Kleber Aroca.

МСК, Квалификационный Раунд 2, Стадион: Эстадио Жоцай
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Дельфин
Mateo Burdisso 67'
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
Индепендьенте Валье
Nahuel Gallardo 35'
Смотреть онлайн
Nahuel Gallardo icon
35'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,1
Mateo Burdisso icon
67'
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
25'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
26'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
33'
Угловой
Дельфин - Угловой
35'
Gallardo - 1-ый Гол
41'
Угловой
Дельфин - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,1
49'
Угловой
Дельфин - Угловой
58'
Угловой
Дельфин - Угловой
67'
Угловой
Дельфин - Угловой
67'
Mateo Burdisso - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,1

Превью матча Дельфин — Индепендьенте Валье

Дельфин Дельфин
29
Эквадор
Carlos Cuero
5
Аргентина
Nahuel Gallardo
19
Аргентина
Brahian Cuello
1
Эквадор
Brian Heras
13
Эквадор
Josué William Cuero Mercado
18
Эквадор
Luis Caicedo
6
Аргентина
Mateo Burdisso
22
Эквадор
Erick Mendoza
26
Эквадор
Jean Estacio
7
Эквадор
Эдисон Вега
34
Аргентина
Mateo Levato
Тренер
Эквадор
Патрисио Уррутиа
Индепендьенте Валье Индепендьенте Валье
13
Чили
Matias Fernandez
26
Эквадор
Хуан Касарес
7
Эквадор
Patrik Kleiver Mercado Altamirano
22
Аргентина
Guido Villar
31
Эквадор
Emerson Pata
77
Аргентина
Клаудио Спинелли
19
Loor Layan
5
Аргентина
Richard Schunke
30
Эквадор
Ренато Ибарра
14
Аргентина
Mateo Carabajal
6
Эквадор
Джорди Альцивар
Тренер
Испания
Javier Rabanal Hernandez

История последних встреч

Дельфин
Дельфин
Индепендьенте Валье
Дельфин
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
29.09.2025
Индепендьенте Валье
Индепендьенте Валье
0:0
Дельфин
Дельфин
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Дельфин Дельфин
50%
Индепендьенте Валье Индепендьенте Валье
50%
Атаки
131
85
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Kleber Aroca (Эквадор).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Kleber Aroca назначал пенальти

