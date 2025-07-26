Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Депортес Лимаче - Нубленсе 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Депортес ЛимачеНубленсе, 17 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Судить этот матч будет Gaston Philippe.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar
Chile Liga de Primera
Депортес Лимаче
Завершен
0 : 1
26 июля 2025
Нубленсе
Patricio Rubio 66'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Patricio Rubio icon
66'
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,5
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Нубленсе - Угловой
28'
Угловой
Нубленсе - Угловой
29'
Угловой
Нубленсе - Угловой
33'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
45+3'
Угловой
Нубленсе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Нубленсе - Угловой
54'
Угловой
Нубленсе - Угловой
65'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
66'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
66'
Patricio Rubio - 1-ый Гол
83'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,5

Превью матча Депортес Лимаче — Нубленсе

Депортес Лимаче Депортес Лимаче
26
Аргентина
Nicolas Aldo Peranic
23
Чили
Guillermo Pacheco
2
Аргентина
Augusto Ezequiel Aguirre
24
Чили
Альфонсо Парот
18
Чили
Николас
13
Аргентина
Francisco Romero
34
Чили
Сезар Пинарес
25
Чили
Misael Llanten
31
Чили
Bastian Patricio Alejandro Silva
19
Чили
Daniel Castro
9
Nelson Da Silva
Тренер
Чили
Victor Rivero
Нубленсе Нубленсе
1
Уругвай
Никола Перез
18
Чили
Bernardo Cerezo
6
Аргентина
Pablo Calderon
4
Чили
Osvaldo Bosso
14
Чили
Giovanni Campusano
21
Чили
Лоренцо Рейес
8
Аргентина
Габриел Максимилиано Грациани
20
Аргентина
Federico Mateos
22
Чили
Matias Plaza
29
Чили
Giovanny Avalos
9
Аргентина
Gonzalo Sosa
Тренер
Чили
Ronald Fuentes

Статистика матча

Владение мячом
Депортес Лимаче Депортес Лимаче
45%
Нубленсе Нубленсе
55%
Атаки
103
91
Угловые
4
6
Фолы
14
15
Удары (всего)
12
12
Удары мимо ворот
11
16
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Gaston Philippe (Чили).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Gaston Philippe назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лада Лада
Динамо Москва Динамо Москва
23 Января
18:00
Осер Осер
ПСЖ ПСЖ
23 Января
22:00
Интер Милан Интер Милан
Пиза Пиза
23 Января
22:45
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Зауралье Курган Зауралье Курган
23 Января
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Омские Крылья Омские Крылья
23 Января
18:30
МХК Спартак МХК Спартак
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
23 Января
18:30
Леванте Леванте
Эльче Эльче
23 Января
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Црвена Звезда Црвена Звезда
23 Января
22:30
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
23 Января
19:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
23 Января
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA