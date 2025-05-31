Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Макара - Манта 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: МакараМанта, Квалификационный Раунд 2 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Беллависта. Судить этот матч будет Guillermo Enrique Guerrero Alcivar.

МСК, Квалификационный Раунд 2, Стадион: Эстадио Беллависта
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Макара
Adolfo Munoz 62'
Jose Luis Marrufo 81'
Завершен
2 : 2
31 мая 2025
Манта
Andres Madruga 74'
Christian Aleman 89'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Adolfo Munoz icon
62'
Andres Madruga icon
74'
Jose Luis Marrufo icon
81'
Christian Aleman icon
89'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Манта - Угловой
35'
Угловой
Макара - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
58'
Угловой
Макара - Угловой
59'
Угловой
Макара - Угловой
61'
Угловой
Макара - Угловой
62'
Угловой
Макара - Угловой
62'
Adolfo Munoz - 1-ый Гол
74'
Угловой
Манта - Угловой
74'
Andres Madruga - 2-ой Гол
81'
Угловой
Макара - Угловой
81'
Jose Luis Marrufo - 3-ий Гол
85'
Угловой
Манта - Угловой
89'
Christian Aleman - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Макара — Манта

Макара Макара
5
Аргентина
Leonel Alvarez
19
Эквадор
Adolfo Munoz
2
Аргентина
Nahuel Arena
9
Эквадор
Antony Chere
10
Эквадор
Janpol Morales
14
Венесуэла
Jose Luis Marrufo
1
Аргентина
Cristian Nicolas Correa
11
Эквадор
Tono Espinoza
15
Эквадор
Martin Tello
13
Эквадор
Luis Ayala
20
Эквадор
Mateo Viera
Тренер
Уругвай
Гильермо Сангуинетти
Манта Манта
24
Аргентина
Braian Uriel Ramirez
10
Эквадор
Christian Aleman
77
Эквадор
Jose Jordano Zambrano
85
Уругвай
Facundo Ospitaleche
2
Уругвай
Andres Madruga
4
Luis Angulo
9
Эквадор
Daniel Valencia
12
Эквадор
Felix Zambrano
16
Эквадор
Dagner Quintero
38
Эквадор
Mateo Ortiz
21
Уругвай
Gaston Bartora
Тренер
Эквадор
Эфрен Мера

История последних встреч

Макара
Макара
Манта
Макара
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.09.2025
Манта
Манта
1:3
Макара
Макара
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Макара Макара
48%
Манта Манта
52%
Атаки
106
69
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
3
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Guillermo Enrique Guerrero Alcivar (Эквадор).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 48 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 27% (3 из 11 матчей) Guillermo Enrique Guerrero Alcivar назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Монако Монако
ПСЖ ПСЖ
29 Ноября
19:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Лидс
29 Ноября
18:00
Спартак Спартак
Лада Лада
29 Ноября
17:00
Ювентус Ювентус
Кальяри Кальяри
29 Ноября
20:00
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
29 Ноября
20:30
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Овьедо Овьедо
29 Ноября
23:00
Барселона Барселона
Алавес Алавес
29 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Санкт-Паули Санкт-Паули
29 Ноября
17:30
Марсель Марсель
Тулуза Тулуза
29 Ноября
23:05
Милан Милан
Лацио Лацио
29 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA