Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Макара — Манта, Квалификационный Раунд 2 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Беллависта. Судить этот матч будет Guillermo Enrique Guerrero Alcivar.
Превью матча Макара — Манта
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Guillermo Enrique Guerrero Alcivar (Эквадор).
За последние 11 матчей судья показал 48 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 27% (3 из 11 матчей) Guillermo Enrique Guerrero Alcivar назначал пенальти