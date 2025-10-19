Смотреть онлайн КФУМ 2 - Берум 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия. Дивизион 3. Группа 1: КФУМ 2 — Берум, 25 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе KFUM Arena.
Превью матча КФУМ 2 — Берум
Команда КФУМ 2 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-15. Команда Берум, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 26-17. Команда КФУМ 2 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Берум забивает 3, пропускает 2.