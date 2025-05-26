Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Икике - Ла Калера 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: ИкикеЛа Калера, 12 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тьерра де Чампеонес. Судить этот матч будет Felipe Gonzalez.

МСК, 12 тур, Стадион: Тьерра де Чампеонес
Chile Liga de Primera
Икике
Завершен
0 : 1
26 мая 2025
Ла Калера
Sebastian Saez 62'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
Sebastian Saez icon
62'
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Икике - Угловой
40'
Угловой
Икике - Угловой
41'
Угловой
Икике - Угловой
41'
Угловой
Икике - Угловой
45+2'
Угловой
Ла Калера - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
47'
Угловой
Ла Калера - Угловой
62'
Sebastian Saez - 1-ый Гол
82'
Угловой
Ла Калера - Угловой
85'
Угловой
Ла Калера - Угловой
90+1'
Угловой
Икике - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,0

Превью матча Икике — Ла Калера

Икике Икике
22
Аргентина
Leandro Requena
7
Аргентина
Хуан Пабло Гомез
3
Аргентина
Tiago Ferreira
26
Испания
Энрик Саборит
13
Чили
Marcelo Jorquera
5
Чили
Сезар Фуэнтес
14
Чили
Мисаел Давила
36
Juan Bacca
10
Чили
Эдсон Пуч
50
Чили
Lucas Marcotti
11
Чили
Альваро Рамос
Тренер
Чили
Фернандо Диаз
Ла Калера Ла Калера
1
Чили
Jorge Pena
2
Чили
Javier Saldias Cea
6
Чили
Фелипе Кампос
14
Аргентина
Nahuel Brunet
4
Чили
Diego Ulloa
21
Уругвай
Agustin Alvarez
5
Чили
Camilo Moya
8
Уругвай
Erik de Los Santos
11
Аргентина
Sebastian Saez
24
Чили
Felipe Yanez
27
Чили
Ignacio Mesias
Тренер
Аргентина
Walter Oscar Lemma

История последних встреч

Икике
Икике
Ла Калера
Икике
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.11.2025
Ла Калера
Ла Калера
1:2
Икике
Икике
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Икике Икике
45%
Ла Калера Ла Калера
55%
Атаки
104
109
Угловые
5
4
Фолы
12
10
Удары (всего)
10
8
Удары мимо ворот
15
5
Удары в створ ворот
2
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Felipe Gonzalez (Чили).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Felipe Gonzalez назначал пенальти

Комментарии к матчу
