25.05.2025

Смотреть онлайн Кокимбо Унидо - Палестино 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga de Primera: Кокимбо УнидоПалестино . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Chile Liga de Primera
Кокимбо Унидо
Завершен
0 : 0
25 мая 2025
Палестино
Превью матча Кокимбо Унидо — Палестино

Кокимбо Унидо Кокимбо Унидо
13
Чили
Diego Sanchez
17
Чили
Francisco Salinas
2
Аргентина
Bruno Leonel Cabrera
3
Уругвай
Manuel Fernandez
16
Чили
Juan Cornejo
8
Аргентина
Alejandro Camargo
7
Чили
Sebastián Galani
15
Чили
Cristian Zavala
10
Аргентина
Matias Palavecino
20
Чили
Mundaca Mundaca
18
Панама
Цекилио Ватерман
Палестино Палестино
1
Чили
Sebastian Rodrigo Salas Aranguiz
29
Чили
Ian Garguez
16
Чили
Jose Bizama
13
Чили
Кристиан Суарез
23
Чили
Jason Alvear
5
Аргентина
Julian Fernandez
15
Чили
Francisco Montes
28
Чили
Dilan Zuniga
14
Чили
Joe Abrigo
11
Аргентина
Jonathan Benitez
18
Уругвай
Junior Arias

История последних встреч

Кокимбо Унидо
Кокимбо Унидо
Палестино
Кокимбо Унидо
1 победа
0 побед
100%
0%
08.11.2025
Палестино
Палестино
1:2
Кокимбо Унидо
Кокимбо Унидо
